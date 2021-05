Justiça marca primeira audiência da mãe de crianças que morreram carbonizadas para outubro

A primeira audiência de Jociane Evangelista Monteiro, mãe das três crianças que morreram carbonizadas no dia 19 de dezembro de 2020, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, foi marcada para o dia 19 de outubro às 9h45. Em abril, a 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco já havia pedido que a data fosse marcada.

A tragédia ocorreu depois que a mãe das vítimas deixou as crianças, de 4 e 2 anos e um bebê de 8 meses, trancados em casa sozinhas para ir a um bar. Vizinhos ainda tentaram socorrer as crianças ao ouvir os gritos, mas não foi possível retirar os três irmãos. A mulher chegou a ser presa e levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), na capital, mas foi liberada após audiência de custódia e cumpre medidas cautelares.

Jociane foi denunciada pelo Ministério Público Estadual (MP-AC) pelo crime de abandono de incapaz com alguns agravantes, como o fato de ser mãe das vítimas. A denúncia foi aceita pela 4º Vara Criminal de Rio Branco, no dia 21 de janeiro, quando o inquérito policial foi transformado em ação penal.

“Não houve muita mudança processual. Ela continua fazendo tratamento psicológico em uma faculdade particular. Ela mora em duas casas basicamente, não consegue ter uma casa física e fica, às vezes, na casa de um irmão e outras na de uma irmã. Ela está abalada, porque a vida mudou por completo, a imagem social dela, mesmo sendo uma pessoa de classe social baixa, ela se preocupava com a classe social dela. Se muda de uma casa e outra e tentando achar um equilíbrio na vida”, destaca a defesa.

O pedido ocorreu na mesma época em que a Justiça do Acre negou absolvição sumária à mãe das crianças. Naquela época, o advogado da jovem, Leonardo Vasconcelos, explicou que não entrou com pedido de absolvição sumária, mas que o juiz já negou a possibilidade de qualquer pedido nesse sentido.

“Nós havíamos recebido denúncia anônima da população, fomos até o local por três vezes e na terceira vez conseguimos encontrá-la em casa. Conversamos com a genitora, pedimos para ver as crianças e demos todas as orientações. Aplicamos ainda uma advertência nela por escrito para ela ficar ciente dos deveres de mãe para com seus filhos. Ela disse que era mãe solo, cuidava das crianças sozinha, que não tinham pai. Falamos que se ela precisasse da nossa ajuda, nós estaríamos com os braços abertos para ajudá-la”, afirmou o conselheiro na época.