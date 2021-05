Com baixa procura, só 23% do público-alvo foi vacinado contra a gripe no AC em 36 dias

Depois de 36 dias do início da campanha de vacinação contra a gripe no Acre, apenas 23% do público-alvo foi vacinado nesse período, segundo informações do o Núcleo do Programa de Imunização do Acre (PNI).

Fazem parte do grupo prioritário cerca de 300 mil pessoas e a a meta é vacinar 90%. Mas, com a baixa procura, o número é bem menor do que o esperado, segundo informou a coordenadora do PNI, Renata Quilles.

“A vacinação contra a influenza está muito baixa no Acre. Nós estamos fechando com a cobertura bem abaixo da meta que é de 90%. A última vez que conseguimos ter acesso ao sistema, estava em 23%, na semana passada. Muito longe daquilo que a gente te almejado como cobertura”, disse.

A vacinação no estado começou dia 12 de abril e ocorre por etapas. A primeira, que incluía crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, já encerrou no dia 10 de maio, com números bem abaixo do esperado, segundo Renata que não informou o número de pessoas imunizadas.

“Já demos continuidade na vacinação da segunda fase que entram os idosos e professores. Mas, está muito baixa, principalmente a de crianças que não tem choque com a vacinação de Covid-19. Outros grupos a gente pode até entender, por exemplo, trabalhadores da saúde, que tomaram vacina contra a Covid e tem que dar um intervalo de 15 dias entre uma e outra”, explicou.

Alerta

Renata afirma que é preciso que as pessoas procurem as unidades de saúde para tomar a vacina que tem sido essencial para combater várias doenças no país. Campanha segue até dia 9 de julho.

“A gente não entende porque está tão baixa em uma época do ano que a vacina tem se mostrado essencial para eliminação dessa pandemia, bem como a erradicação de outras doenças. É o período sazonal da influenza, é o período mais úmido, de maior circulação da influenza que é uma doença que ainda mata. No Acre, tivemos registro na ano retrasado e no ano passado. Então, precisamos pedir para a população que não deixe de vacinar. Não utilize a pandemia como desculpa para não vacinar”, complementou

Veja público-alvo

Crianças entre 6 meses e 6 anos de idade (91.183)

Gestantes (12.210)

Puérperas (2.007)

Povos indígenas (25.405)

Trabalhadores da saúde (16.864)

Idosos com 60 anos ou mais (71.174)

Professores das escolas públicas e privadas (12.738)

Comorbidades (27.209)

Pessoas com deficiência permanente (33.502)

Forças de segurança e salvamento (3.357)

Forças Armadas (2.309)

Caminhoneiros (898)

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (967)

Trabalhadores portuários (0)

Funcionários do sistema prisional (1.494)

População privada de liberdade e adolescentes e jovens entre 12 a 21 anos em medidas socioeducativas (8.380)

Três etapas de vacinação

A campanha de imunização contra a gripe é distribuída em três etapas, de forma escalonada:

1ª etapa — de 12 de abril a 10 de maio: crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde

2ª etapa — de 11 de maio a 8 de junho: idosos e professores

3ª etapa — de 9 de junho a 9 de julho: demais grupos prioritários

Campanhas

A 23ª campanha de vacinação da gripe ocorre de forma simultânea à campanha contra a Covid-19. Imunização é feita nos postos de saúde do estado acreano. Em 2020, o estado teve que prorrogar a campanha para tentar atingir 90% dos públicos.

O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas vacinas simultaneamente, devido à falta de estudos sobre a coadministração dos imunizantes, e a orientação é priorizar a vacinação contra o novo coronavírus.