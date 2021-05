Gladson Cameli afirma que até fevereiro de 2022 convoca cadastro de reserva da Polícia Civil

O governador Gladson Cameli (PP) esteve no hall de entrada da Assembleia Legislativa na manhã de hoje (19) e conversou com os integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil. Gladson assegurou que vai convocá-los para academia até fevereiro de 2022. Mas poderá fazer convocações antes. Tudo vai depender como se movimenta a arrecadação do Estado.

“Pra toda decisão que vai ser tomada eu tenho que ter a certeza da folha de pagamento para que não venha nenhuma pegadinha e a Justiça mande eu retroceder. Eu estipulei um prazo máximo de mandar eles pra academia em fevereiro. Eu não quero estar envolvendo a pandemia nisso”, disse o governador Gladson Cameli.

A conversa foi um pouco tumultuada. Houve um princípio de bate-boca entre o governador e o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que a todo momento questionou Gladson a respeito do prazo de convocação.