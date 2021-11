Com cartazes, servidores do Iapen realizam protesto em frente ao Palácio Rio Branco

Em frente as escadarias do Palácio Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 10, servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realizaram um protesto cobrando do governador Gladson Cameli (Progressistas) uma valorização de todos os servidores que integram o sistema penal.

Segundo informações, as reivindicações passam por uma reposição inflacionária e por melhores condições de trabalho.

Com cartazes, os servidores da área de assistência social lembraram que não é só a polícia penal que necessita de valorização, mas todos que integram o sistema de segurança, que vai desde o psicólogo até o técnico administrativo.