Torre de transmissão de energia cai e deixa quatro trabalhadores feridos no Acre

Quatro funcionários da empresa de engenharia Zopone, identificados como José Antônio da Conceição, de 47 anos, Elecio Francisco da Conceição, de 20 anos, Geovane da Silva Nascimento, de 31 anos, e Francisco de Assis da Conceição, de 40 anos, ficaram feridos na tarde desta segunda-feira, 08, após uma torre de transmissão de energia cair em um fazenda localizada no km 70 da BR-364, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de um funcionário repassadas à imprensa ac24horas, os trabalhadores estavam levantando a torre a uma altura de aproximadamente 10 metros, quando a base cedeu e a torre arriou. Com o impacto, os trabalhadores sofreram alguns ferimentos e dores pelo corpo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e interceptaram os veículos que traziam as vítimas. Foram prestados os primeiros atendimentos e a dois funcionários que foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Os outros dois trabalhadores foram conduzidos por terceiros ao hospital. De acordo com o Médico do SAMU, Eduardo Bruneto, as quatro vítimas deram entrada ao Pronto-Socorro em estado de saúde estáveis.