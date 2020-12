Matheus Camilo. Você que é fã de MMA, anote este nome. É que o jovem atleta acreano, de apenas 19 anos, começa a construir seu nome nos principais eventos de MMA no país. Prova disso foi sua última luta, na quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro.

Camilo entrou no octógono como uma das lutas na categoria peso-pena do Shotoo Brasil 105. Contra Wadson Motta “Mineiro”, o lutador acreano deu demonstrações de que vive a sua melhor fase na recente carreira. Matheus sobrou na luta. Levou vantagem na trocação, sem dar chances ao adversário. Vitória por nocaute técnico logo no segundo assalto.

Saiba quem é Matheus Camilo

Nascido na capital acreana, tendo vivido a maior parte da sua vida na região da Sobral, atualmente é membro da Academia Nova União no Rio de Janeiro, sob a tutela do mestre Dedé Pederneiras, um dos mais conceituados treinadores de MMA do país, responsável por revelar atletas como José Aldo, Léo Santos, Thales Leites, Hacran Dias, Renan Barão, Ronny Markes, entre outros.

Começou no mundo das lutas com apenas 13 anos de idade, no jiu-jitsu e kickboxing, tendo ganhado inúmeros campeonatos de jiu-jitsu, a nível municipal, estadual e até nacional quando ficou em terceiro lugar do campeonato brasileiro de jiu-jitsu, quando tinha somente 15 anos.

A história no MMA é recente. Matheus tem apenas 3 lutas, com um cartel de duas vitórias e uma derrota. O acreano é visto pelos especialistas na modalidade como um das promessas brasileiras no octógono.

Na luta da última quinta-feira, Matheus usou uma blusa em homenagem ao pai, José Gentil Camilo Filho, que faleceu recentemente.

