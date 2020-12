As Polícias Federal e Militar apreenderam na última sexta feira, 4, no Rio Juruá, em Porto Walter, 94,3 quilos de maconha e 27,7 quilos de cocaína, somando 122 quilos de entorpecentes. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico Internacional de drogas. O caso foi divulgado neste domingo.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, o prejuízo para a organização criminosa é de R$168.560,00

A apreensão ocorreu durante o policiamento fluvial no Rio Juruá no âmbito da Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, do governo federal. As equipes da Polícia Federal e COE da PM, abordaram dois indivíduos em uma embarcação com um rifle Cal. 22, que confessaram estar aguardando outros indivíduos que traziam uma carga de drogas do Rio Juruá Mirim.

Em seguida duas pessoas foram avistadas pelos policiais descendo o Rio, em uma canoa com sacos característicos de embalagem de entorpecentes. Ao perceberam que seriam interceptados os homens atracaram na margem do Rio e fugiram entrando na floresta. Na canoa estavam os 94,3 quilos de maconha e 27,7 quilos de oxidado de cocaína.

O material apreendido e os indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, no Município de Cruzeiro do Sul e serão levados para o Complexo Penitenciário Manoel Neri.

