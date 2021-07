Coluna da Maria Coutinho – Assuntos do Cotidiano

Brasiléia merece festejar aniversário sim!

A comemoração aconteceu em grande estilo com direito a congestionamento, curiosos, multidões, fogos de artifícios, imprensa, fleches, discursos, banquete e tudo mais que a imaginação permitir. Brasiléia merece festejar sim!

Carros luxuosos desfilaram…

…na estreita avenida da cidade. O engarrafamento decorrente da carreata foi o estopim para comentários polêmicos entre populares. A diferença dentre apoiadores e contestadores ficou evidente. O glamour do ato festivo foi pauta de discórdia enquanto a carreata cumpria seu ritual.

Maquinas enormes…

…em formação de parada enfeitavam a avenida. As caminhonetas climatizadas conduzindo autoridades e convidados especiais estavam irretocáveis.

A plateia comentava.

Os burburinhos cresciam e muitos, nada sabiam acerca do estranho desfile. Decifrar a parada era tema da hora. Julgavam o evento fervorosamente questionando motivos, direitos, deveres e ética.

Quem convida paga banquete.

Tudo muito lindo! Para fechar com chave de ouro um banquete farto. Lembrando que recepcionar bem os convidados é de bom tom!

Naquele cenário…

…havia projetos de vidas e sonhos. A margem da avenida estava a massa trabalhadora inflamada, enquanto os políticos continuavam imbuídos de suas aspirações e conquistas. Como manda o figurino, tudo no seu devido lugar!

Brasiléia completou 111 anos…

…com aproximadamente 30 mil habitantes e a agricultura é a base da economia municipal. É justo a comemoração e cerimônia a altura, mais justo ainda enxergando a alma da nação brasileense.

Brasiléia tem direito a festa…

…, que tal repaginar o rito da aniversariante? Seria um marco da gestão popularizar a próxima festa. É difícil, mas não impossível desafiar o tempo, os meios, inovar protocolos, priorizar os autores das histórias de superações.

Que a próxima festa…

…seja celebrada diretamente com os produtores. Que a prosa contagie a plateia comemorando os ramais abertos, pontes restauradas, serviço de açudagem, assessoria com alto potencial e a produção agrícola rentável.

Festejar com…

…aplauso ao zelo, a pavimentação, infraestrutura, saúde, espaços de cultura, lazer, escolas em todos os bairros, comunidades assistidas e invulneráveis.

Brasiléia merece festa sim!

Celebrar seu aniversário com cenário novo e motivos justos. Com desfile da elite trabalhadora resistente ao abismo social.

Não há presente…

…melhor que comemorar o capital humano com investimentos valorosos e oportunidades iguais. Sem dúvidas, nesse contexto festejaremos com bandeira em punho, orgulhosos da história erguida com justeza.

Vamos unir forças…

…para vencer obstáculos, ousar e inovar ao festejar Brasiléia com espirito de igualdade. Precisamos acreditar na possibilidade de construir um mundo melhor. Quem plantar essa semente colherá vibrações positivas, risos frouxos e mãos frenéticas aplaudindo.