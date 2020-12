A sede da Peixes da Amazônia, localizada no km 93, da BR-364, em Senador Guiomard, amanheceu nesta quarta-feira (23), com a parte externa coberta de água após as fortes chuvas que ocorreram em todo o Acre.

O governador, Gladson Cameli, junto com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Lima, visitam o local esta semana para utilizar o frigorífico como armazenamento da vacina contra covid-19.

Fonte: agazeta.net

