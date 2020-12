O jovem Fábio Alencar de Souza, 23 anos, foi preso, na noite de sábado (26), após fazer um verdadeiro arrastão em fazendas na região da Vila Verde, no km 50 da rodovia AC-90, mais conhecida como estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Vítimas relataram à Polícia Militar que estavam chegando em uma fazenda quando viram a própria família sendo feita refém por três criminosos que estavam armados de espingardas e revólver. As vítimas que haviam acabado de chegar também foram rendidas pelos bandidos e colocadas dentro da casa.

Segundo relatos das vítimas, os marginais estavam realizaram um arrastão em várias propriedades na região. Ainda de acordo com as vítimas, os bandidos estavam a pé e queria usar a casa dessa família para servir de esconderijo, até que outros comparsas fossem buscá-los.

Um dos moradores aproveitou o descuido dos meliantes e conseguiu fugir da residência, e pediu ajuda na casa de vizinhos para acionar a Polícia.

Rapidamente a equipe da Força Tática do 1° Batalhão se deslocou ao local denunciado e enquanto se dirigia a propriedade rural abordavam todos veículos que vinham no sentido contrário.

Ao chegar no km 25 da Transacreana, os militares avistaram uma caminhonete, que ao perceber a presença a guarnição no meio da pista, parou e deu macha ré para tentar fugir dos PMs. Os militares se aproximaram do veículo viram um homem dentro do carro e três pessoas fugindo por uma área de mata. A suspeita é que os bandidos estavam se deslocando a outra vila no km 14.

Os bandidos entraram na mata e devido a forte chuva que caiu na cidade, os PMs conseguiram prender apenas Fábio. Os outros dois bandidos conseguiram fugir pela área de mata.

Um homem que estava dirigindo a caminhonete usada pelos bandidos era morador da região e foi abordado pelos bandidos enquanto chegava em sua propriedade rural. Ele foi libertado graças a intervenção rápida da PM.

Durante uma revista no veículo da vítima foram encontrados uma espingarda calibre 20, com 5 cartuchos intactos, roupas e muito dinheiro oriundo dos diversos roubos que estava sendo realizaram pelos bandidos.

Segundo o motorista do veículo que tinha sido feito de refém, ele estava sendo ameaçando a todo instante com uma arma em sua cabeça.

A guarnição ainda foi até a casa onde a família estava sendo reféns e trouxe as vítimas para registrar o caso na Delegacia de Flagrantes, o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Comentários