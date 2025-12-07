Chapa 1 “APAE para Todos” vence eleição histórica na APAE Rio Branco e elege Lázaro Barbosa presidente para o triênio 2026–2028

Assessoria

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco elegeu, na quinta-feira, 4, a nova diretoria que comandará a instituição entre 2026 e 2028. A Chapa 1 “APAE para Todos”, liderada por Lázaro Barbosa, venceu a disputa ao obter 68 votos, contra 52 votos da Chapa 2 “Mães e Pais em Ação”, encabeçada por Cândida Antônia. A eleição, considerada a primeira efetivamente disputada em 44 anos de história da instituição, mobilizou famílias, colaboradores e voluntários ligados à entidade, que acompanharam de perto um processo democrático e transparente.

A atual presidente, Maria do Carmo Pismel, conhecida como Carminha, que se despede do cargo após assumir a instituição em 2 de maio de 2022, fez um pronunciamento emocionado ao fim da apuração, destacando a importância do momento para a entidade e agradecendo o envolvimento de todos.

“Batalhamos muito. É um momento de gratidão! Durante esses 44 anos, é a primeira vez que há uma eleição realmente disputada, e foi muito tranquila. E é lógico que disputa sempre tem. Eu, como presidente desde 2022, vou sair feliz da vida para entregar a APAE a uma pessoa que é o Lázaro. A emoção está sendo muito grande. Estou entregando a APAE para alguém que realmente merece e que vai continuar o trabalho que iniciamos em prol dos nossos alunos.”

Lázaro Barbosa afirmou estar vivendo um momento de grande emoção. “Para nós, assim, é indescritível. Desde 2015, lutando para que esse processo de nova diretoria fosse democrático, conseguimos finalmente montar uma chapa. O outro lado também montou a sua, e veio a vitória. Valeu a pena todo o esforço”, declarou.

O novo presidente destacou que o trabalho que se inicia agora será intenso, com foco nas crianças e jovens atendidos pela instituição. “Agora é muito trabalho pela frente. Nós temos o dever, a obrigação, o compromisso de dar continuidade à gestão da dona Carminha, uma gestão que investiu bem os recursos públicos, com transparência. Nosso objetivo é dar continuidade a esse legado, buscando trazer todas as melhorias que os meninos e meninas da APAE ainda precisam”, afirmou.

Quem é Lázaro Barbosa, o novo presidente da APAE Rio Branco

A vitória da Chapa 1 coloca à frente da APAE Rio Branco um nome com trajetória sólida na comunicação, no direito e no serviço público. Lázaro Barbosa, 52 anos, é jornalista, advogado e especialista em Controle Interno, com pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Público (Contratos e Licitações) pela FAVENI.

Nascido na zona rural, na Estrada do Barro Vermelho, filho do policial civil Raimundo Barbosa e da agricultora Maria Lêda, Lázaro carrega uma história de superação desde a infância. Mudou-se para Rio Branco aos 12 anos em busca de estudo e trabalho, passando por diversas funções antes de ingressar no jornalismo — onde iniciou sua trajetória em 1992, nas rádios Gazeta FM, Alvorada e Difusora. No telejornalismo, consolidou sua credibilidade ao atuar por mais de uma década, sendo dez anos na TV Acre.

Em 2010, formou-se em Direito e passou a atuar na área jurídica e no serviço público, exercendo funções como:

•Procurador Jurídico da EMURB;

•Chefe do Setor Jurídico da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos;

•Controlador Interno da Secretaria Municipal de Planejamento de Rio Branco.

Atualmente, integra a Diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Acre e é associado ativo da APAE Rio Branco, onde construiu relação próxima com famílias e colaboradores. Casado com Ana Cláudia Soares, servidora do Tribunal de Contas do Estado, Lázaro é pai de seis filhos — três homens e três mulheres — e destaca a família como base de sua vida e de seus valores.

Lázaro assume a presidência com a promessa de ampliar ações voltadas às pessoas com deficiência, fortalecer projetos existentes e aproximar ainda mais a comunidade acreana da APAE.

A vitória da Chapa 1 “APAE para Todos” representa não apenas uma mudança administrativa, mas também um marco democrático na história da instituição — abrindo caminho para um novo ciclo guiado pela experiência, pelo diálogo e pelo compromisso social.

