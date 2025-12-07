Flash
Chapa 1 “APAE para Todos” vence eleição histórica na APAE Rio Branco e elege Lázaro Barbosa presidente para o triênio 2026–2028
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco elegeu, na quinta-feira, 4, a nova diretoria que comandará a instituição entre 2026 e 2028. A Chapa 1 “APAE para Todos”, liderada por Lázaro Barbosa, venceu a disputa ao obter 68 votos, contra 52 votos da Chapa 2 “Mães e Pais em Ação”, encabeçada por Cândida Antônia. A eleição, considerada a primeira efetivamente disputada em 44 anos de história da instituição, mobilizou famílias, colaboradores e voluntários ligados à entidade, que acompanharam de perto um processo democrático e transparente.
A atual presidente, Maria do Carmo Pismel, conhecida como Carminha, que se despede do cargo após assumir a instituição em 2 de maio de 2022, fez um pronunciamento emocionado ao fim da apuração, destacando a importância do momento para a entidade e agradecendo o envolvimento de todos.
“Batalhamos muito. É um momento de gratidão! Durante esses 44 anos, é a primeira vez que há uma eleição realmente disputada, e foi muito tranquila. E é lógico que disputa sempre tem. Eu, como presidente desde 2022, vou sair feliz da vida para entregar a APAE a uma pessoa que é o Lázaro. A emoção está sendo muito grande. Estou entregando a APAE para alguém que realmente merece e que vai continuar o trabalho que iniciamos em prol dos nossos alunos.”
Lázaro Barbosa afirmou estar vivendo um momento de grande emoção. “Para nós, assim, é indescritível. Desde 2015, lutando para que esse processo de nova diretoria fosse democrático, conseguimos finalmente montar uma chapa. O outro lado também montou a sua, e veio a vitória. Valeu a pena todo o esforço”, declarou.
O novo presidente destacou que o trabalho que se inicia agora será intenso, com foco nas crianças e jovens atendidos pela instituição. “Agora é muito trabalho pela frente. Nós temos o dever, a obrigação, o compromisso de dar continuidade à gestão da dona Carminha, uma gestão que investiu bem os recursos públicos, com transparência. Nosso objetivo é dar continuidade a esse legado, buscando trazer todas as melhorias que os meninos e meninas da APAE ainda precisam”, afirmou.
Quem é Lázaro Barbosa, o novo presidente da APAE Rio Branco
A vitória da Chapa 1 coloca à frente da APAE Rio Branco um nome com trajetória sólida na comunicação, no direito e no serviço público. Lázaro Barbosa, 52 anos, é jornalista, advogado e especialista em Controle Interno, com pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Público (Contratos e Licitações) pela FAVENI.
Nascido na zona rural, na Estrada do Barro Vermelho, filho do policial civil Raimundo Barbosa e da agricultora Maria Lêda, Lázaro carrega uma história de superação desde a infância. Mudou-se para Rio Branco aos 12 anos em busca de estudo e trabalho, passando por diversas funções antes de ingressar no jornalismo — onde iniciou sua trajetória em 1992, nas rádios Gazeta FM, Alvorada e Difusora. No telejornalismo, consolidou sua credibilidade ao atuar por mais de uma década, sendo dez anos na TV Acre.
Em 2010, formou-se em Direito e passou a atuar na área jurídica e no serviço público, exercendo funções como:
•Procurador Jurídico da EMURB;
•Chefe do Setor Jurídico da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos;
•Controlador Interno da Secretaria Municipal de Planejamento de Rio Branco.
Atualmente, integra a Diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Acre e é associado ativo da APAE Rio Branco, onde construiu relação próxima com famílias e colaboradores. Casado com Ana Cláudia Soares, servidora do Tribunal de Contas do Estado, Lázaro é pai de seis filhos — três homens e três mulheres — e destaca a família como base de sua vida e de seus valores.
Lázaro assume a presidência com a promessa de ampliar ações voltadas às pessoas com deficiência, fortalecer projetos existentes e aproximar ainda mais a comunidade acreana da APAE.
A vitória da Chapa 1 “APAE para Todos” representa não apenas uma mudança administrativa, mas também um marco democrático na história da instituição — abrindo caminho para um novo ciclo guiado pela experiência, pelo diálogo e pelo compromisso social.
Governo do Acre leva saúde e cidadania aos moradores no Parque Estadual Chandless
Em uma das regiões mais isoladas e preservadas do Acre, o governo do Estado realizou, neste sábado, 6, a 7ª edição do Programa Saúde na Floresta, levando atendimento médico e serviços essenciais às famílias que vivem no Parque Estadual Chandless.
Após mais de oito horas de viagem de barco pelo rio Purus, as equipes de saúde chegaram ao parque para realizar atendimentos às 22 famílias — cerca de 80 pessoas que residem na unidade de conservação.
Acostumados a percorrer longos trajetos para acessar cuidados básicos, os moradores receberam atendimentos médicos, vacinação, exames laboratoriais, vacinação de cães e gatos e doação de kits de cuidados pessoais doados pela empresa Natura Cosméticos.
A ação é iniciativa das secretarias de Estado do Meio Ambiente (Sema) e de Saúde (Sesacre), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Prefeitura de Manoel Urbano, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).
O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou a importância de levar assistência especializada às populações que vivem em áreas remotas e reforçou o compromisso do governo com quem mora na floresta.
“É uma grande satisfação estar aqui, junto com toda a equipe, promovendo mais um dia de saúde e cidadania, nos aproximando das pessoas e encurtando distâncias para cuidar de quem mais precisa. Em nome do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, estamos avançando na oferta de cuidados integrais e garantindo que a população possa viver com dignidade e bem-estar, integrada ao território onde sempre viveu.”
O agricultor familiar, Moisés Nunes, contou sobre a emoção de receber a ação diretamente no Chandless.
“Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento. É muito importante para nós recebermos atendimento médico aqui dentro da nossa unidade de conservação. Hoje, pra mim, é uma satisfação enorme ver que estamos recebendo um atendimento ótimo. E não é só consultas: estamos recebendo materiais importantes, como cloro, vacinação e até kits de higiene. Agradeço muito à equipe do governo e à Prefeitura de Manoel Urbano”.
A agricultora Antônia Souza destacou a importância do Programa Saúde na Floresta realizado na comunidade.
“Estou muito feliz com a chegada da equipe de saúde. Fomos atendidos aqui mesmo na comunidade, e isso significa muito para nós. Agradeço primeiramente a Deus e aos profissionais que vieram. O atendimento foi muito bom. Eu, meu marido e todas as pessoas aqui fomos acolhidos. Estou muito agradecida.”
Atendimentos ofertados
Por meio da Sesacre foram ofertadas consultas com clínico geral, infectologista e ginecologista, atendimento odontológico, além da realização do Preventivo do Câncer do Colo de Útero (PCCU), exames laboratoriais, retinografia e dermatoscopia.
O médico da família Osvaldo Leal destacou que a dificuldade de acesso aos serviços de saúde é o principal motivo que leva as equipes a atuarem em regiões tão remotas.
“A grande motivação para que venhamos até esses lugares tão distantes é justamente a dificuldade que essas populações têm para acessar serviços de saúde. Por isso trouxemos equipamentos de ponta, uma série de exames laboratoriais e consultas especializadas. Esses atendimentos, que normalmente exigem deslocamentos longos até Rio Branco, agora podem ser realizados dentro da própria comunidade. Isso faz toda a diferença na vida dessas famílias.”
A equipe da Fiocruz ofereceu atendimento pediátrico, realização de exames, testes rápidos e também atendimento veterinário.
O pediatra da instituição, Felipe Costa, destacou a importância de levar assistência especializada às populações que vivem em áreas remotas da floresta.
“Os povos da floresta precisam de um atendimento especializado e individualizado, porque vivem em comunidades de dificílimo acesso.Por isso, ações como esta, que reúnem profissionais de diversas áreas fazem toda a diferença. Esse esforço conjunto contribui diretamente para a saúde e o bem-estar dessa população que,muitas vezes, fica distante dos serviços básicos.”
Já a Prefeitura de Manoel Urbano reforçou com atendimentos de atenção primária, aferição de sinais vitais, testes rápidos, consultas médicas de clínico geral, pré-natal e PCCU, além de atendimento odontológico, distribuição de medicamentos, vacinação e assistência social para cadastro e atualização do Bolsa Família. Além de ações de vigilância epidemiológica e aplicação de vacina antirrábica.
O cirurgião-dentista Fábio Bermeu destacou o esforço da prefeitura de Manoel Urbano para garantir atendimento completo às famílias do Chandless.
“A Secretaria Municipal de Saúde deslocou equipe médica, odontológica e farmacêutica, e nós estamos disponibilizando tanto as medicações quanto os atendimentos. Na área odontológica, sabemos que há uma grande dificuldade de acesso a serviços em saúde para essas comunidades mais isoladas. Por isso, realizamos procedimentos de restauração e limpeza para garantir saúde bucal e qualidade de vida para quem vive tão longe da cidade.”
Ao todo, foram realizados 676 atendimentos em saúde. Desse total, foram contabilizados 60 consultas médicas entre clínica geral, pediatria e ginecologia; 369 exames laboratoriais; 67 atendimento de enfermagem; 41 prescrições de medicamentos; 80 testes rápidos; 3 exames de PPCU’s; 30 atendimentos odontológicos e 22 exames de retinografia.
Saiba mais
O Parque Estadual Chandless, localizado em Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, criado em 2 de setembro de 2004, é gerido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema), com apoio financeiro do programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa). O Chandlees possui mais de 690 mil hectares de área, sendo 99,8% de sua cobertura florestal preservada. As famílias que residem na unidade sobrevivem da caça, pesca e da agricultura de subsistência.
Motorista perde controle, bate em calçada e deixa local após acidente em Epitaciolândia
Airbags são acionados e ninguém fica ferido; autoridades localizam condutor para esclarecimentos
Um acidente chamou a atenção de frequentadores de um bar em Epitaciolândia na noite deste sábado (6), quando um veículo branco perdeu o controle e colidiu contra a calçada do estabelecimento. O motorista seguia pela Avenida Amazonas, no sentido da ponte metálica, e tentou contornar a Praça Edmundo Pinto para acessar a Rua Plácido de Castro, mas acabou atingindo o meio-fio.
Com o impacto, o sistema de segurança foi ativado e os airbags do veículo acionaram, evitando que o condutor — não identificado — se ferisse ao bater no painel. A movimentação no local atraiu curiosos e deixou algumas pessoas assustadas.
Testemunhas comentaram que o motorista teria tentado deixar o local logo após o acidente, informação ainda não confirmada oficialmente. No entanto, ele teria sido localizado pouco depois pelas autoridades e retido para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
Ninguém ficou ferido e os órgãos de segurança foram acionados para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias da colisão.
Após chuva, Governo e Prefeitura adiam abertura da programação natalina em Rio Branco
O governo e Prefeitura informaram que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário
Após a Prefeitura de Rio Branco anunciar, neste sábado (6), o adiamento da abertura oficial da programação natalina, o Governo do Acre também comunicou, por meio de nota pública, o cancelamento do evento previsto para ocorrer logo mais, à noite. A decisão foi tomada em razão das fortes chuvas que atingem a capital e que têm provocado alagamentos em diversos pontos da cidade.
Segundo o comunicado estadual, as condições climáticas não oferecem segurança para a realização das atividades programadas, que incluíam apresentações culturais e a inauguração da decoração de Natal. O governo informou que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário, às 19 horas.
Com a medida, tanto governo quanto prefeitura reforçam que a prioridade, neste momento, é acompanhar os impactos da chuva, prestar apoio às equipes de monitoramento e garantir a segurança da população. A recomendação é para que moradores evitem áreas alagadas e fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil.
Veja a notas:
Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina
O governo do Estado do Acre informa que, em razão das fortes chuvas em Rio Branco, a abertura oficial da programação natalina, marcada para as 19h deste sábado, 6, será adiada para o domingo, 7, no mesmo horário.
A medida visa garantir a segurança do público e melhor aproveitamento do evento, que contará com o acender das luzes, seguida da Cantata de Natal, apresentada pela Escola de Música do Acre.
Governo do Acre
NOTA DE ADIAMENTO
A Prefeitura de Rio Branco informa que em decorrência das fortes chuvas registradas neste sábado — que demandaram maiores cuidados na finalização dos ajustes técnicos dos equipamentos eletrônicos que compõem a decoração natalina na Praça da Revolução — o evento de acendimento das luzes de Natal foi adiado para este domingo, dia 7 de dezembro, no mesmo local, às 18 horas.
Por esse mesmo motivo, a prefeitura informa também o adiamento da inauguração da Ponte do Caipora, com nova data a ser divulgada posteriormente.
A Prefeitura agradece a compreensão de todos e reforça o convite para que a população prestigie o Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2025.
