Flash
Empresa Trans Acreana publica Nota sobre acidente na BR 364
A empresa Trans Acreana enviou uma nota falando sobre o acidente envolvendo um de seus veículos, ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 26, próximo ao município de Sena Madureira.
De pronto, ao saber do acidente, equipes se deslocaram ao local para iniciar o pronto atendimento aos feridos, dando suporte para que todos fossem atendidos da melhor maneira possível. Veja nota abaixo.
Trans Acreana reforça assistência total a passageiros após incidente na BR-364
Um ônibus da empresa Trans Acreana, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, tombou na noite da última quinta-feira (26) depois que o motorista perdeu o controle do veículo, cerca de 15 quilômetros após ter passado pelo município de Sena Madureira, já a caminho da capital. O acidente ocorreu por volta das 21h e havia aproximadamente 30 passageiros a bordo.
Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Trans Acreana enviou uma equipe de suporte ao local, prestando atendimento imediato a todos os passageiros. Eles foram conduzidos ao hospital de Sena Madureira para avaliação médica e foram liberados após os primeiros cuidados. Dois passageiros passaram por encaminhamento para Rio Branco: uma jovem com fratura na mão e um homem que relatava dores na coluna, ambos para acompanhamento especializado.
O gerente operacional da empresa, Francisco Mendes, esteve pessoalmente no local durante a madrugada desta sexta-feira para acompanhar de perto toda a assistência prestada. Segundo ele, “a empresa mantém seu compromisso absoluto com o cuidado aos passageiros, garantindo suporte rápido, responsável e contínuo em situações como esta. Nosso foco é assegurar que todos sejam amparados da melhor forma possível.”
A empresa informa ainda que o seguro foi imediatamente acionado, garantindo respaldo total em todos os procedimentos necessários. O atendimento está sendo feito por meio da corretora responsável, Navic Reis — contato: +55 11 96495-2416.
A Trans Acreana reforça também que a BR-364, especialmente durante o período do inverno amazônico, apresenta trechos severamente prejudicados, o que aumenta os riscos de incidentes e dificulta a trafegabilidade. Mesmo diante dessas condições adversas, a empresa destaca seu compromisso permanente com a segurança, o apoio integral aos passageiros e o acompanhamento de todas as ocorrências.
A Diretoria
Flash
Paraná Pesquisa: para 52,2% dos eleitores, Lula não merece reeleição
Para mais da metade dos eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não merece ser reeleito nas disputas presidenciais de 2026, diz pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (27/2).
Segundo o levantamento, 52,2% dos eleitores entrevistados acreditam que Lula não merece um novo mandato, enquanto 43,9% afirmaram que o petista merece uma reeleição em 2026. Até 3,9% dos entrevistados não souberam opinar sobre o questionamento.
Para o levantamento, foram entrevistados 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Flash
Ônibus tomba na BR-364: Suspeita de bater em buraco podem ter causado falha mecânica
Acidente ocorreu a cerca de 15 quilômetros da cidade; passageiros ficaram feridos e equipes de resgate foram acionadas
Um ônibus da empresa Transacreana tombou na noite desta quinta-feira (26) na BR-364, a aproximadamente 15 quilômetros de Sena Madureira. O acidente foi registrado por volta das 23h, no quilômetro 15 da rodovia, no sentido interior do estado.
As primeiras informações foram repassadas por um caminhoneiro que passava pelo local e registrou imagens logo após o ocorrido. Segundo o relato, há suspeita de que a barra de direção do veículo tenha quebrado, possivelmente em função das condições da estrada, que apresenta buracos e desgaste acentuado.
Com a possível falha mecânica após bater em um buraco, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o ônibus saísse da pista e tombasse às margens da rodovia.
Alguns passageiros ficaram feridos. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas nem detalhes sobre o estado de saúde delas.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre foram acionadas para o local para prestar atendimento às vítimas. A empresa ainda não divulgou uma Nota Oficial
Mais informações a qualquer momento.
Flash
Suspeito é baleado após troca de tiros com a PM no bairro Santa Cecília, em Rio Branco
Jovem de 24 anos foi atingido no pescoço e nas costas; adolescente de 17 anos foi apreendido
Um homem de 24 anos foi baleado na tarde desta quinta-feira (27) após trocar tiros com uma guarnição da Polícia Militar no bairro Santa Cecília, às margens da BR-364, em Rio Branco. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido suspeito de envolvimento na ação. Outros dois homens conseguiram fugir por uma área de mata.
Segundo informações da polícia, a guarnição do 2º Batalhão recebeu denúncia de que indivíduos em atitude suspeita estariam planejando ataques na região. Durante patrulhamento, ao passar pelo Ramal da Usina, os militares avistaram quatro pessoas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir.
Os policiais deram voz de parada, mas, de acordo com a versão apresentada pela corporação, os homens reagiram efetuando disparos contra a equipe. Houve revide e, durante a troca de tiros, Matheus da Silva Ferraz, de 24 anos, foi atingido.
Ele foi socorrido pela ambulância de suporte avançado do Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A médica plantonista, Dra. Débora Gama, informou que o suspeito sofreu ferimentos no pescoço e na região posterior do tórax, mas chegou à unidade em estado estável.
O adolescente foi localizado em uma propriedade rural às margens da BR-364 e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Equipes da Polícia Militar seguem realizando buscas na tentativa de localizar os outros dois envolvidos e apreender as armas utilizadas na ocorrência.
