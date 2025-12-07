Em Brasiléia acontecerá o espetáculo de dança “Até Tocar o Céu”, apresentado pelo Studio de Dança Fabíola Macêdo.

Dell Pinheiro

O juiz aposentado Edinaldo Muniz, conhecido nas redes sociais como o “digital influencer da magistratura”, protagonizou na manhã deste sábado, 5, um encontro inesperado com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), em um supermercado da Capital.

Crítico da atual administração, Muniz aproveitou a abordagem informal para questionar o gestor sobre temas da gestão municipal, como transporte público, projetos em votação na Câmara, além do café produzido pelo gestor.

A conversa, registrada em vídeo, Muniz perguntando se o prefeito fazia “umas comprinhas para levar para a colônia”.

Bocalom responde que seguia para Acrelândia, onde mantém uma plantação de café que, segundo ele, “está dando exemplo para todo mundo”.

Ao ser questionado sobre uma suposta ‘parceria’ em relação a produção e colheita do café com Jorge Viana, o prefeito rebateu com ironia.

“Jorge Viana nunca gostou disso. Agora que ele tá fazendo isso”, disse, afirmando ter histórico consolidado na produção agrícola.

Bocalom citou que, em 1993, distribuiu 300 mil mudas de café a produtores de Acrelândia, destacando seu “compromisso com o café, com leite, com a banana”.

Muniz então perguntou por que a parceria política entre ambos (Tião e Jorge) não havia prosperado, já que o prefeito chegou a ocupar uma secretaria no governo de Viana. Bocalom afirmou que permaneceu no cargo por apenas “um ano e dois meses” e atribuiu o rompimento a divergências sobre o modelo de desenvolvimento adotado à época.

“Eu não concordo com o modelo que eles queriam implantar no Acre. O meu é outro, que eu defendo a vida inteira”, declarou.

