Caso Nayara Vilela: MPAC pede que marido da cantora vá a júri popular

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Universidade Federal do Acre está promovendo um importante curso de inseminação artificial em gado leiteiro. A iniciativa é voltada tanto para produtores rurais quanto para estudantes de Medicina Veterinária e Agronomia da UFAC, o objetivo é fortalecer a produção leiteira na região.

Na sexta-feira (9), a aula inaugural foi realizada na propriedade do produtor de leite José Belmiro, no Polo Benfica. O pecuarista José Ailton Belarmino, destacou a importância do curso para o aprimoramento da sua produção, ressaltando que o conhecimento adquirido permitirá melhorar a qualidade do seu rebanho e aumentar a produtividade.

“Um curso desse aqui, meu Deus do céu, é uma oportunidade maravilhosa. Com o conhecimento, posso inseminar minhas vacas com sêmen de qualidade, melhorando o meu plantel no futuro.”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve presente na abertura do curso e reforçou o compromisso da administração com o fortalecimento do setor leiteiro. Ele lembrou que, desde sua gestão anterior em Acrelândia, sempre incentivou a produção de leite e que o projeto da Bacia Leiteira é uma estratégia para impulsionar a economia local e garantir a produção de leite de qualidade no estado. “Queremos incentivar nossos produtores a trabalharem com tecnologia e conhecimento. Já temos 52 produtores participando do projeto, e a ideia é ampliar ainda mais essa produção, para que o leite do Acre seja consumido aqui mesmo, fortalecendo nossa economia.” Destaca o prefeito

O estudante de Medicina Veterinária, Lucas Carvalho, destacou a relevância do curso para o aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no campo, “Este curso é fundamental para levar tecnologia ao produtor rural, ajudando a melhorar a genética dos animais e a produção de leite.” Enfatiza o acadêmico.

Já o professor Dr. Francisco Dantas ressaltou o potencial do setor leiteiro acreano, enfatizando que o melhoramento genético é fundamental para aumentar a produtividade e a rentabilidade. “O Acre tem um grande potencial leiteiro. Com o uso de tecnologias e melhoramento genético, podemos transformar o estado em um grande produtor de laticínios.” Destaca o professor.

O secretário municipal de Agricultura, Eracides Caetano, destacou que a parceria com a UFAC e o apoio da prefeitura visam ampliar a produção leiteira, tornando o produto mais acessível ao consumidor e fortalecendo a economia local “Já temos mais de 50 produtores participando do programa, e vamos expandir essa iniciativa para todas as regiões do município, treinando mais profissionais e fortalecendo a cadeia produtiva do leite.”

Essa ação reforça o compromisso da gestão municipal em promover o desenvolvimento sustentável do campo, incentivando a inovação e o uso de tecnologias que elevam a qualidade e a quantidade da produção leiteira no estado.

