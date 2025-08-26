Acusado de assassinar detento monitorado é condenado a mais de 16 anos de prisão em Rio Branco

Francisco da Silva Andrade, conhecido como “Pente Fino”, foi morto a golpes de faca e tijoladas em outubro de 2023

Quase onze meses após o assassinato de Francisco da Silva Andrade, de 43 anos, o presidiário Andson Lima Silva foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. A decisão foi proferida nesta terça-feira (26), no Fórum Criminal de Rio Branco.

A vítima, que era monitorada por tornozeleira eletrônica e conhecida pelo apelido “Pente Fino”, foi morta na madrugada de 1º de outubro de 2023, na região do bairro Wanderley Dantas. Francisco foi perseguido e morto brutalmente com golpes de faca e tijoladas.

De acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado por um furto de celular atribuído à vítima. No dia seguinte ao homicídio, dois suspeitos chegaram a ser presos, mas um deles — portador de deficiência — teve o processo arquivado por falta de provas.

Durante o interrogatório, Andson Lima confessou a autoria do homicídio. Apesar da condenação, a defesa ainda pode recorrer da decisão à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários