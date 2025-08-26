Acre
Acusado de assassinar detento monitorado é condenado a mais de 16 anos de prisão em Rio Branco
Francisco da Silva Andrade, conhecido como “Pente Fino”, foi morto a golpes de faca e tijoladas em outubro de 2023
Quase onze meses após o assassinato de Francisco da Silva Andrade, de 43 anos, o presidiário Andson Lima Silva foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. A decisão foi proferida nesta terça-feira (26), no Fórum Criminal de Rio Branco.
A vítima, que era monitorada por tornozeleira eletrônica e conhecida pelo apelido “Pente Fino”, foi morta na madrugada de 1º de outubro de 2023, na região do bairro Wanderley Dantas. Francisco foi perseguido e morto brutalmente com golpes de faca e tijoladas.
De acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado por um furto de celular atribuído à vítima. No dia seguinte ao homicídio, dois suspeitos chegaram a ser presos, mas um deles — portador de deficiência — teve o processo arquivado por falta de provas.
Durante o interrogatório, Andson Lima confessou a autoria do homicídio. Apesar da condenação, a defesa ainda pode recorrer da decisão à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.
Três motociclistas ficam feridos em acidentes distintos no Acre
Dois acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na noite desta terça-feira (26), deixando três homens feridos em diferentes pontos do estado. As ocorrências mobilizaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco.
O primeiro caso ocorreu no km 1 da Linha 1, na Vila do Incra, interior do Acre. Daniel Coelho Pereira, de 77 anos, trafegava em uma motocicleta modelo Fan vermelha quando colidiu frontalmente contra uma moto Crosser, conduzida por José Vale da Silva, de 59 anos.
Com o impacto, José sofreu fratura exposta na perna direita, fratura no punho esquerdo e trauma torácico. Daniel, por sua vez, apresentou dores no tórax e no ombro direito. Ambos foram estabilizados e levados em estado estável ao pronto-socorro.
Enquanto o Samu seguia para o atendimento, outro acidente foi registrado na rodovia AC-10 (Estrada de Porto Acre), nas proximidades da empresa Café Contri, em Rio Branco. O motociclista Raimundo Nonato Lima da Fonseca, de 50 anos, colidiu contra um cachorro ao pilotar sua moto Fan preta. Ele sofreu dores no tórax, abdômen, costas e inchaço no rosto. Também recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao pronto-socorro, consciente e estável.
As autoridades de trânsito reforçam o alerta sobre a necessidade de atenção redobrada ao conduzir veículos, especialmente em áreas de tráfego noturno e trechos rurais.
Acre terá noites frias, dias ensolarados e baixíssima umidade do ar
O Acre terá nesta semana uma forte onda de frio polar acompanhada de baixa umidade do ar. A massa de ar seco e frio começou a avançar pelo estado na manhã do último domingo (24) e derrubou as temperaturas em todos os municípios, segundo registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Rede de Meteorologia da Aeronáutica.
Rio Branco foi a cidade mais fria do Acre e de toda a região norte na segunda-feira (25), com mínima de 14,4ºC e sensação térmica de 11,4ºC. Em Epitaciolândia, os termômetros marcaram 14,7ºC, enquanto em Boca do Acre (AM) a mínima foi de 16,1ºC. No domingo, os ventos chegaram a 40,7 km/h em Rio Branco e 40,3 km/h em Epitaciolândia, reforçando a intensidade da frente fria.
Outro ponto de atenção é a umidade relativa do ar, que deve cair para entre 12% e 20% nas tardes desta semana, nível considerado crítico para a saúde. Até agora, o menor índice de 2025 ocorreu em Rio Branco no dia 15 de agosto, com apenas 19%.
Apesar das noites frias, o tempo será firme, com sol predominante e sem previsão de chuvas até pelo menos sexta-feira (29). A tendência, porém, é de rápida mudança: a partir de quinta-feira, o calor deve voltar com força, e o Acre poderá registrar temperaturas entre 37ºC e 39ºC no fim de semana.
As manhãs seguirão geladas, com mínimas entre 11ºC e 14ºC no vale do Acre, e a previsão indica que novos recordes de frio do ano podem ser registrados nos próximos dias. Atualmente, as marcas mais baixas de 2025 foram 10,9ºC em Epitaciolândia e 12,1ºC em Rio Branco, ambos em julho.
Prefeito em exercício Sérgio Mesquita reforça apoio ao 5º Batalhão de Bombeiros em cerimônia de troca de comando
Passagem de comando para o Tenente Jonas reuniu altas autoridades policiais e bombeiros militares do Brasil e da Bolívia, reforçando a integração fronteiriça
O 5º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (5º BEPCIF) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC iniciou uma nova fase nesta terça-feira (26), com a passagem de comando oficial do Capitão Ricardo Moura para o Tenente Jonas. A solenidade, realizada em Epitaciolândia, contou com a presença do prefeito em exercício Sérgio Mesquita (REPUBLICANOS), que reforçou o compromisso da prefeitura em apoiar as ações da corporação no Alto Acre.
— Seguiremos apoiando institucionalmente o trabalho heroico dos bombeiros, que diariamente arriscam suas vidas pela nossa população — afirmou Mesquita.
O evento contou com a ilustre presença do Comandante Geral da Polícia Boliviana do Departamento de Pando, Coronel MSc. Abg. Oscar David Ruiz Arana, e do Comandante do Corpo de Bombeiros de Cobija, entre outras autoridades andinas. Suas participações simbolizaram o fortalecimento da cooperação e da parceria internacional na região de fronteira, essencial para a missão do batalhão.
O evento simbolizou a continuidade dos trabalhos e a forte parceria institucional, reunindo ainda autoridades civis e militares do Brasil e da Bolívia, um reflexo da atuação do batalhão na região de fronteira.
A troca de comando marca o encerramento de um ciclo sob a liderança do Capitão Ricardo Moura e o início de uma nova etapa sob o comando do Tenente Jonas. O batalhão, responsável por proteger vidas, atuar em resgates, combater incêndios e garantir a segurança da população, segue fortalecido e comprometido com a proteção da comunidade do Alto Acre, contando com o apoio da Prefeitura e das instituições parceiras.
O 5º Batalhão tem atuação estratégica na fronteira com a Bolívia, realizando operações conjuntas e fortalecendo a segurança binacional.
