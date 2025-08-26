Flash
Ensino sem distância: Escolas de difícil acesso recebem Cantinho da Leitura e incentivam o hábito da leitura em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de materiais pedagógicos para a criação dos Cantinhos da Leitura em escolas multisseriadas situadas em áreas de difícil acesso na zona rural do município.
As escolas contempladas foram:
- Santa Luzia (km 84)
- Dom Pedro I (km 84)
- São Francisco I (km 84)
- Santa Quitéria (km 75)
- Gesilda de Freitas Paixão (km 59), Nova União (km 59), São Francisco II (km 52).
Além da zona rural, as escolas da área urbana também já contam com Cantinhos da Leitura, garantindo a todos os alunos um espaço especial de incentivo ao conhecimento.
“O Cantinho da Leitura é um investimento simples, mas de grande impacto. Estamos cuidando do futuro das nossas crianças e criando oportunidades para que a educação chegue com qualidade a cada canto de Brasiléia”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.
Para a secretária de Educação Raiza Dias, a iniciativa fortalece o aprendizado, incentiva o hábito da leitura e proporciona mais acolhimento e criatividade no ambiente escolar.
Trabalhador rural é baleado em ramal de Acrelândia
Vítima foi atingida na perna esquerda após se recusar a parar diante de suspeito armado; polícia investiga ligação com roubo de gado na região
Um ataque a tiros deixou ferido o trabalhador rural Iranildo Barbosa da Cunha, de 28 anos, na tarde desta terça-feira (26), no Ramal Progresso, em Acrelândia, interior do Acre.
Segundo informações da Polícia Militar, Iranildo havia saído para colocar sal para o gado quando encontrou um homem não identificado em um veículo. O suspeito teria ordenado que ele parasse, mas diante da recusa desceu do carro e efetuou um disparo, atingindo a perna esquerda da vítima.
O patrão do trabalhador o encontrou caído no ramal e o levou à Unidade Mista de Acrelândia. Devido à gravidade do ferimento, Iranildo foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Conforme a equipe médica, o tiro transfixou a perna, mas o estado de saúde dele é considerado estável.
A PM realizou buscas na região, mas o autor do disparo ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a tentativas de roubo de gado, recorrentes na área rural do município.
Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Associação de Pastores, anuncia com alegria a confirmação de uma das maiores atrações da música gospel nacional para a Semana Evangélica 2025.
A renomada Banda Som & Louvor estará presente na IV Marcha para Jesus, que será realizada no dia 7 de setembro, com concentração a partir das 17h, saindo do Bairro Bela Vista, e grande show de louvor e adoração às 18h, na Praça Central – Sd. Marinho.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a relevância do evento para a cidade:
“A Semana Evangélica é um marco para Assis Brasil, pois além de fortalecer a fé, promove união, esperança e valores cristãos. Trazer a Banda Som & Louvor para este momento é um grande presente para nossa comunidade, que terá uma noite inesquecível de louvor e adoração”.
A Marcha para Jesus já é tradição em Assis Brasil, reunindo igrejas locais, famílias e visitantes do Peru e da Bolívia, consolidando-se como um dos maiores eventos de fé da região.
A Prefeitura convida toda a população para participar desta grande celebração que promete marcar a história da cidade.
Instituições lançam Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo em Rio Branco
A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o Conselho do Jovem Empreendedor (Conjove), a Federacre, o Cmec e a Agência PWS, realiza na quarta-feira, 27, às 10h, o lançamento oficial do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo, em coletiva de imprensa na Rua São Sebastião, 232, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco (AC).
A premiação nasce com o objetivo de valorizar, incentivar e reconhecer os empreendedores acreanos que transformam o cenário empresarial, destacando iniciativas de criatividade, inovação, resiliência e impacto positivo para a sociedade.
Inspirado na trajetória do empresário Rodrigo Pires, o prêmio busca fortalecer o ecossistema empreendedor local, estimulando a competitividade saudável, o associativismo e a responsabilidade social.
A edição de 2025 contará com seis categorias: Inovação em Gestão Empresarial, Responsabilidade Socioambiental, Empreendedorismo Feminino, Transformação Digital, Associativismo e Revelação Empresarial do Ano.
O cronograma prevê inscrições gratuitas entre 27 de agosto e 10 de setembro, votação popular de 16 de setembro a 5 de outubro, e a grande cerimônia de premiação marcada para o dia 10 de outubro, com transmissão ao vivo em TV aberta, internet e ampla divulgação nas mídias digitais e offline.
O empresário Rodrigo Pires morreu após colisão de carro contra carreta na noite do dia 19 dezembro de 2024, na BR-317, em Senador Guiomard (AC). Rodrigo Pires era publicitário, empresário, sócio da agência de publicidade PWC e produtor rural.
Conforme a autobiografia, a paixão pelo empreendedorismo começou cedo, aos 12 anos, quando ajudava na empresa dos pais. Aos 14, se tornou jovem aprendiz no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e facilitador do Empretec, programa de formação de empreendedores do Sebrae.
