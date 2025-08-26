Trabalhador rural é baleado em ramal de Acrelândia

Vítima foi atingida na perna esquerda após se recusar a parar diante de suspeito armado; polícia investiga ligação com roubo de gado na região

Um ataque a tiros deixou ferido o trabalhador rural Iranildo Barbosa da Cunha, de 28 anos, na tarde desta terça-feira (26), no Ramal Progresso, em Acrelândia, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, Iranildo havia saído para colocar sal para o gado quando encontrou um homem não identificado em um veículo. O suspeito teria ordenado que ele parasse, mas diante da recusa desceu do carro e efetuou um disparo, atingindo a perna esquerda da vítima.

O patrão do trabalhador o encontrou caído no ramal e o levou à Unidade Mista de Acrelândia. Devido à gravidade do ferimento, Iranildo foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Conforme a equipe médica, o tiro transfixou a perna, mas o estado de saúde dele é considerado estável.

A PM realizou buscas na região, mas o autor do disparo ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a tentativas de roubo de gado, recorrentes na área rural do município.

