Flagrante de imprudência: motorista tenta conversão proibida e causa acidente em Rio Branco

Motociclista foi arremessado ao solo após ser atingido e precisou ser socorrido ao Pronto-Socorro da capital

Mais um acidente de trânsito provocado por imprudência foi registrado em Rio Branco. O caso aconteceu na Avenida Ceará, região do Bosque, e envolveu um carro de cor cinza e uma motocicleta.

Segundo informações, o veículo estava parado na faixa da direita quando, ao abrir o sinal, o condutor tentou realizar uma manobra proibida para a esquerda. No momento da conversão, acabou atingindo um motociclista que seguia sentido bairro/centro pela faixa da esquerda.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo e, embora não tenha tido a identidade revelada, foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da capital. O motorista do carro permaneceu no local após o acidente.

