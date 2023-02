Carnaval no estádio Arena da Floresta tem câmeras de identificação facial e água no balde

Por Dora Monteiro

O Carnaval no estacionamento do estádio Arena da Floresta, parceria do governo do Estado com a Prefeitura da Capital, terá um moderno esquema de segurança incluindo câmeras inteligentes e muita água pra hidratar os foliões. São esperadas em torno de 40 mil pessoas por dia, que serão vigiadas por 20 câmeras de reconhecimento facial com alcance de até três quilômetros de distância. A estrutura inclui uma delegacia móvel, banheiros químicos e tanques para distribuir até 40 mil litros de água por dia.

O diretor-presidente do Saneacre, José Bestene, esteve no local das festividades nesta sexta-feira, 17, para verificar a posição dos tanques que serão disponibilizados para os foliões. Ele estima que as 40 mil pessoas que circularão pela Arena vão tomar pelo menos 10 mil litros de água. “Esta promete ser uma festa com organização irretocável graças a esta parceria Estado e Município procurando dar o máximo de tranquilidade para a população que quer se divertir sem problemas”, comentou José Bestene.

De acordo com o coordenador do evento, Dudé Lima, o esquema de segurança conta com detector de metais, 240 seguranças de uma empresa privada, 140 policiais das forças de segurança do Estado e uma delegacia móvel instalada no estacionamento. “Se estiver em dívida com a Justiça, não venha, porque não será bem vindo”, avisa Dudé.

