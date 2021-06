Caminhão colide contra poste e deixa Mâncio Lima e Rodrigues Alves sem energia elétrica

Os municípios de Mâncio Lima , Rodrigues Alves e várias localidades de Cruzeiro do Sul estão sem energia elétrica desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 4, por causa de um acidente na AC-405, próximo ao Aeroporto de Cruzeiro do Sul, onde um caminhão derrubou o poste da fiação da rede de energia elétrica.

De acordo com informações, o motorista do caminhão, que carregava tijolos entre Cruzeiro e Mâncio Lima, perdeu o controle do veículo e bateu no poste. O condutor passa bem.

A assessoria de comunicação da Energisa diz que já tem conhecimento do fato e que uma equipe está indo para o local resolver a situação.