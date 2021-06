Golpe na OLX: Criminosos enviam falso comprovante e acreano entrega videogame

POR EVERTON DAMASCENO

O acreano Jayro Gaspar de Oliveira, de 22 anos, estudante de Educação Física, foi vítima de um golpe na OLX, nesta quarta-feira (2).

Ao colocar à venda o seu vídeo game, um XBOX 360, por R$ 400, Jayro viu que uma pessoa mostrou interesse pelo produto.

O golpista fez todas tratativas e disse que enviaria o dinheiro por transferência bancária e o comprovante, em seguida.

“Ele iria transferir o dinheiro para a conta da minha irmã, no Banco do Brasil. Segundos após as tratativas, ele me enviou um comprovante, com o valor do produto”, disse à reportagem.

Jayro conta que foi até o Posto de Saúde do Vila Ivonte – lugar de encontro marcado por ambos – e entregou o vídeo game ao criminoso.

“Como ele me mandou o comprovante, não vi problema em entregar o vídeo game. Acontece que, minutos depois de eu fazer a entrega, minha irmã me ligou e disse para não entregar o produto, porque o comprovante era falso e aquilo se tratava de um golpe. Comecei a chorar, na mesma hora”, continuou.

O estudante disse que ainda tentou entrar em contato com o golpista, mas só recebeu uma mensagem dele no WhatsApp, dizendo que os “acreanos são bestas” e que já havia ganhado muito dinheiro enganando as pessoas.

“Minha irmã ainda pesquisou os dados que estava inseridos na transferência, mas ele usava documentos falsos, com números falsos”, finalizou.

Jayro já registrou um boletim de ocorrência e espera que a polícia encontre o culpado a partir das imagens de segurança que foram registradas pelas câmeras de segurança do posto onde o encontro foi marcado.