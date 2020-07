A Polícia Militar, por meio do 7º Batalhão (Tarauacá), e com apoio de uma equipe da ROTAM do 6º Batalhão, atuando na Operação Hórus, programa Vigia, do Ministério da Justiça, prendeu na manhã de ontem, 27, uma pessoa pelo crime de tráfico de drogas no município de Tarauacá.

A ação foi possível após várias denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar, que informavam sobre a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes no Bairro Triângulo, em que um homem cometia o delito próximo a sua residência, e que escondia o produto do ilícito em uma região de mata.

Com o apoio dos cães policiais Tina (6º BPM) e Amora (7º BPM), as esquipes deslocaram-se até a região de mata, onde os exímios farejadores localizaram drogas 501g de maconha, 119g de cocaína e outros materiais utilizado no embalo de entorpecentes.

O suposto autor dos fatos, considerado responsável por colocar no mercado uma quantidade de droga considerável na região, foi preso, a droga apreendida e encaminhada até a Delegacia de Tarauacá para que todas as medidas cabíveis fossem tomadas.

Comentários