Cabeleireira do Acre que cancelou festa de casamento após vestido de noiva ser entregue no RJ ganha R$ 8 mil de danos morais

A decisão não cabe mais recurso. A empresa entrou com recurso contra a sentença de primeiro grau, a Justiça negou o pedido e os membros da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Rio Branco mantiveram o pagamento de R$ 8 mil por danos morais.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado da empresa citado no processo.

A advogada Octavia de Oliveira Moreira, que representa a cabeleireira, explicou que a cliente entrou em contato com os representantes do site internacional para saber o motivo do atraso na primeira vez. O contratante deu uma nova data, ela remarcou a festa de casamento e ficou à espera da roupa.