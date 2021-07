Alessandra Marques alfineta: “E da ditadura cubana ninguém fala nada?”

A promotora de Justiça do Ministério Público do Acre e professora universitária, Alessandra Garcia Marques, fez uma provocação em rede social ao falar sobre as manifestações que ocorrem em Cuba.

Alessandra Marques questionou o silêncio daqueles que defendem o regime cubano de governo. “Ué, que silêncio! E da ditadura cubana ninguém fala nada?”.

Recentemente, Alessandra Marques polemizou ao dizer que o Brasil está polarizado para 2022 entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro.

“Hoje nós estamos entre dois extremos, ou você gosta de um condenado, que foi condenado em todas as instâncias, que foi solto pelo Supremo, ou você gosta do presidente. E se você gostar de um, você é inimigo do outro”, disse ele no Conversa Franca.