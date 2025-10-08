fbpx
PRF apreende 1.500 maços de cigarros em Senador Guiomar contrabandeados do Departamento de Pando

Publicado

31 segundos atrás

em

Carga ilegal de origem estrangeira era transportada em veículo de passeio durante abordagem de rotina em Senador Guiomard; motorista foi conduzido à PF para prestar esclarecimentos

O material foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde as investigações terão sequência para apurar a origem e o destino da mercadoria. Foto: captada 

Uma ação de fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 1.500 maços de cigarros de origem estrangeira na tarde desta terça-feira (7), em Senador Guiomard. A carga ilegal foi encontrada no porta-malas de um veículo de passeio durante uma abordagem na BR-364.

De acordo com os policiais, a mercadoria não possuía documentação fiscal que comprovasse sua origem e legalidade, configurando indícios de crime de contrabando. A carga tinha como destino final a comercialização irregular no mercado brasileiro.

Os agentes apreenderam os produtos e encaminharam o material à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde as investigações serão aprofundadas para rastrear a origem e a rede de distribuição da mercadoria ilegal. O condutor do veículo foi conduzido à autoridade policial para prestar esclarecimentos, tendo o procedimento sido realizado com sua integridade física preservada, conforme os protocolos da PRF.

A apreensão reforça o trabalho de combate a crimes transfronteiriços, que causam prejuízos à economia e impactam a segurança pública na região.

Cotidiano

Radialista de Sena Madureira homenageia filho morto em acidente que chocou a cidade

Publicado

16 minutos atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Marcinho, de 16 anos, foi vítima de colisão com motorista sem habilitação durante aniversário da cidade; pai publica tributo emocionado no que seria aniversário de 17 anos do jovem

Nas redes sociais, amigos e familiares de Márcio Farias deixaram mensagens de apoio e solidariedade, lembrando o jovem com carinho e saudade. Foto: cedida 

Em um tributo emocionante, o radialista e jornalista Márcio Farias usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para homenagear o filho, Marcinho, que completaria 17 anos. O jovem foi uma das vítimas fatais de um trágico acidente ocorrido na madrugada de 25 de setembro de 2025, data do aniversário de 121 anos de Sena Madureira.

Na publicação, Márcio expressou a dor da perda: “Meu querido e amado Marcinho, se você estivesse vivo hoje, você estaria completando seus 17 anos de idade. Mas quem sou eu, sua mamãe, para irmos contra a vontade de Deus? Lá de cima eu tenho certeza que você está comemorando ao lado do nosso Pai Eterno”.

Escreveu mais: “Que Deus o tenha sempre em sua glória, meu filho. A saudade é grande, a dor é imensa, mas nós seguimos um Deus que sabe de todas as coisas. E Ele sabe porque o chamou tão novo para perto dEle. Obrigado, Deus, mesmo pelo curto período que o senhor nos proporcionou ao lado do nosso filho, fico muito agradecido!”, publicou o jornalista.

O acidente que tirou a vida do adolescente aconteceu quando um veículo HB20, conduzido por um adolescente de 16 anos sem habilitação, perdeu o controle. Na mesma colisão, também morreu Maycon Diego Lopes de Lemos, de 18 anos. A tragédia abalou profundamente a população do município, que até hoje lembra com tristeza o ocorrido.

Nas redes sociais, amigos e familiares deixaram mensagens de apoio e solidariedade ao radialista, lembrando o jovem com carinho e saudade.

Marcinho foi uma das vítimas de um trágico acidente ocorrido na madrugada do dia 25 de setembro de 2025, data em que Sena Madureira comemorava 121 anos de fundação.

Cotidiano

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro bilionário do futebol após contrato

Publicado

2 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Craque português assinou uma nova extensão contratual com o Al-Nassr em junho deste ano

Cristiano Ronaldo marcou mais dois gols por Portugal • Reprodução/Instagram/@uefaeuro

Cristiano Ronaldo alcançou um novo marco na carreira: se tornar o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário.

Segundo estimativas da Bloomberg, a extensão do contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assinada em junho, ultrapassa os US$ 400 milhões, impulsionando o patrimônio do jogador.

Aos 40 anos, o português soma mais de 20 anos de carreira com passagens pelos maiores clubes do mundo, como Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália). Agora, o atacante consolidou sua posição no topo dos esportistas mais ricos do mundo.

Além dos ganhos na carreira de jogador, o atleta acumulou fortuna com parcerias comerciais de longo prazo com marcas como Nike, Armani e Clear, além de seus próprios empreendimentos no setor de moda e hotéis, com a CR7.

A conquista reforça a posição do craque como um dos atletas mais influentes e rentáveis da história do esporte.

 

Fonte: CNN

Cotidiano

Leila rebate Bap: “Defendo Palmeiras sem tentar asfixiar adversários”

Publicado

2 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Um áudio vazado aumentou a tensão entre os presidentes do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras • Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

A mandatária do Alviverde rebateu declarações de Bap sobre interesses do clube paulista em contrato com a Liga de Futebol Brasileiro, a Libra, em nota e nesta quarta-feira (8).

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores”, detonou Leila e nota oficial do clube.

A respota veio após um áudio vazado para imprensa com declarações do presidente do Rubro-negro. “Não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco”, disse em referência à Crefisa, empresa de crédito que é presidida por Leila Pereira.

Libra no meio

Flamengo entrou em conflito com os demais times da Libra no que se diz respeito aos acordos de repasse de TVs e recorreu à Justiça para garantir o repasse de R$ 77,1 milhões da Globo, referente à segunda parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão 2024.

A ação gerou forte reação dos demais clubes da Libra, liga criada em maio de 2022 com a proposta de modernizar o futebol nacional.

A discordância do clube carioca concentra-se na distribuição dos valores segundo a audiência das partidas.

O contrato atual prevê que 40% dos direitos são distribuídos igualmente entre os clubes da Libra, 30% variam conforme a posição final no campeonato, e os 30% restantes são determinados pela audiência.

Nesta semana, a presidente do Verdão anunciou que vai acionar judicialmente o rival após o bloqueio de R$ 77 milhões em repasses referentes a direitos de TV do Brasileirão. A medida foi obtida pelo clube carioca junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atinge diretamente os integrantes da liga.

Sobrou até para o Vasco

A nota palmeirense ainda tem uma indireta ao presidente do Flamengo. Em 2014, Bap, que era presidente da operadora de tv via satélite Sky, afirmou que o se o streaming Netflix começasse a incomodar o mercado televisivo, o serviço poderia ser comprado.

“Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix”, rebateu Leila na nota desta quarta-feira (8).

Luiz Eduardo baptista, o BAP, atual presidente do Flamengo • Divulgação/Flamengo

Outras críticas

“Não tem os ‘terraplanistas’ que acreditam que a terra é plana? Agora tem os ‘terraflamistas’, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim”, detonou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Em entrevista para a “Ge TV”, a cartola criticou a postura do adversário. “Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe”, completou.

A presindente do Alviverde não economizou críticas ao Flamengo.

“Se um clube se acha maior que futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam. Não tem os ‘terraplanistas’ que acreditam que a terra é plana? Agora tem os ‘terraflamistas’, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim. Ninguém é maior, mais importante que ninguém. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe.

Fonte: CNN

