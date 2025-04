Bujari e Calafate vencem confrontos na Super Taça Acreana

Vítima desmaiou no Be Strong Centro Esportivo e não resistiu; Samu tentou reanimação, mas óbito foi confirmado no local

Um homem morreu na noite desta quinta-feira (24) após passar mal e desmaiar durante uma partida de futebol no Be Strong Centro Esportivo, localizado no conjunto Mariana, em Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não conseguiu reanimar a vítima, que faleceu no local.

Testemunhas relataram clima de desespero entre os presentes, que tentaram ajudar o jogador antes da chegada do socorro. O centro esportivo, que oferece diversas modalidades como futebol society, vôlei e beach tennis, ficou tomado por consternação após o incidente.

A identidade do homem e as causas do mal súbito ainda não foram divulgadas. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias da morte, enquanto familiares aguardam informações oficiais. O caso chama atenção para emergências médicas durante atividades físicas.

