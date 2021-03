A pesquisa (íntegra – 533 KB) foi divulgada nesta 6ª feira (5.mar.2021). Foi realizada de 25 de fevereiro a 1º de março de 2021, por meio de ligações telefônicas. Foram consideradas entrevistas com 2.080 eleitores de 196 municípios, das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é estimado em 95%.

Os dados indicam que as críticas à gestão do atual mandatário frente à crise da covid-19 não tiveram impacto sobre a competitividade do presidente em termos eleitorais.

Os adversários testados contra Bolsonaro foram: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); os ex-ministros Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Sergio Moro (sem partido); o governador de São Paulo, João Doria (PSDB); o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); Guilherme Boulos (Psol); o ex-presidente do partido Novo João Amoedo; o ex-prefeito da cidade de São Paulo Fernando Haddad; e o apresentador Luciano Huck (sem partido).

No 1º cenário de 1º turno testado pelo Paraná Pesquisas, Bolsonaro aparece 20 pontos percentuais à frente do 2º colocado, Sergio Moro. O presidente tem 31,9% das intenções de voto e o ex-ministro da Justiça tem 11,5%. Na sequência aparecem Fernando Haddad (10,5%), Ciro Gomes (10%), Luciano Huck (8%) e João Doria (5,3%).

O levantamento também testou 1 cenário sem Luciano Huck, mas mantendo os demais candidatos. O presidente fica 21 pontos percentuais à frente de Moro. Em seguida, aparecem Haddad (11,8%), Ciro (10,7%) e Doria (6,3%).

Em mais 1 cenário, foi incluído o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Não entra na disputa o governador paulista, João Doria.

O presidente Jair Bolsonaro é o favorito de 32,4% dos eleitores nesse cenário. É seguido por Moro (12%), Haddad (10,8%) e Ciro (10,3%).

O 4º cenário da pesquisa traz o ex-presidente Lula, Doria e coloca o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) como opção de voto:

Já no 5º cenário para a disputa eleitoral apresentado pelo Paraná Pesquisa não aparecem os nomes de Lula, Eduardo Leite e Sergio Moro. Entram na disputa Doria e Mandetta. Leia os resultados abaixo:

