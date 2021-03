No Hospital Israelita Albert Einstein, a média mensal de internações passou de quatro para oito depois das festas de fim de ano

Alisson Negrini, da CNN, em São Paulo

O número de internações de crianças com a Covid-19 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vem aumentando nos hospitais públicos e privados de São Paulo.

O setor de pediatria do Hospital Israelita Albert Einstein internou desde o início da pandemia 80 crianças. Apenas uma precisou de intubação. A média mensal de internações chega a quatro, mas logo depois do período de festas de fim de ano, entre dezembro e janeiro, o hospital dobrou a taxa de ocupação de leitos em UTI.

O Hospital Santa Catarina tem 16 leitos de UTI pediátricos e chegou a uma taxa de ocupação de 56%.

Já o Sabará Hospital Infantil tem diagnosticado todos os dias pelo menos três crianças com o novo coronavírus. Em janeiro, a instituição registrou um pico de internações: 22%, a maior desde o início da pandemia.

Nos hospitais públicos, a taxa de ocupação ultrapassou 80%. O Hospital Infantil Cândido Fontoura ultrapassou a marca de 76,5% de taxa de ocupação de leitos. Já no Municipal Infantil Menino Jesus, o aumento foi de 56,63%, e no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente aumentou 86,41%.

