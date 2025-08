Moraes autoriza desbloqueio das redes sociais de Rodrigo Constantino

Último caso envolveu mulher com transtornos mentais encontrada em chiqueiro após passar a noite no local; todos os desaparecidos foram localizados com vida

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já atendeu 13 ocorrências de desaparecimento em áreas rurais e de mata em 2025, com um saldo positivo: todas as vítimas foram encontradas com vida.

O caso mais recente, registrado nos dias 30 e 31 de julho, envolveu uma mulher de 37 anos com transtornos mentais, que foi localizada após passar a noite em um chiqueiro de porcos.

Busca noturna com drones

O alerta foi recebido pelos bombeiros às 16h do dia 30 de julho, quando familiares informaram que a mulher estava desaparecida desde o meio-dia. A guarnição agiu rapidamente, iniciando as buscas em apenas 10 minutos. As primeiras operações, que incluíram o uso de drones com câmeras noturnas, se estenderam até as 19h sem sucesso.

No dia seguinte, uma nova equipe retomou os trabalhos às 6h30 da manhã, e por volta das 10h, a mulher foi encontrada no chiqueiro onde havia se abrigado. Apesar do susto, ela estava em boas condições de saúde e conseguia se comunicar normalmente.

Desafios nas operações

Segundo os bombeiros, a maior dificuldade nesses casos é a precisão das informações iniciais. “Com um ponto de partida confiável, conseguimos montar a estratégia e seguir vestígios com drones e equipe em campo”, explicou um dos responsáveis.

Em 2025, a média tem sido de dois desaparecimentos por mês em áreas de mata ou de difícil acesso. O trabalho das guarnições tem sido fundamental para garantir a segurança das vítimas e a tranquilidade das famílias.

