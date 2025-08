Prefeito Jerry Correia busca solução para trecho do Ramal do Recife junto ao ICMBio

Nesta sexta-feira (1º), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou da solenidade comemorativa aos 50 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), realizada no Plenário da corte. A cerimônia marcou meio século de atuação do TRE-AC na consolidação da democracia no estado.

Acompanhado da primeira-dama, Kelen Bocalom, o prefeito foi homenageado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral, uma honraria concedida a personalidades e instituições que contribuem significativamente para o fortalecimento da democracia e da cidadania no Acre.

O presidente do TRE-AC, desembargador Júnior Alberto, destacou a importância do Tribunal, que atualmente possui nove zonas eleitorais e atende mais de 600 mil eleitores acreanos, garantindo o acesso democrático ao voto, inclusive em regiões de difícil acesso.

“Não tínhamos eleições diretas para os chefes do executivo em 1975, isso só foi possível a partir da Constituição de 1988. Desde então, o Tribunal vem realizando eleições seguras, legítimas e respeitando a vontade da maioria do eleitorado”, ressaltou o desembargador.

Durante o evento, o prefeito Tião Bocalom, ressaltou a colaboração dos gestores municipais na realização das eleições no estado. “Quero agradecer imensamente e dividir esta medalha com os outros 21 prefeitos do Acre, que, cada um dentro de suas possibilidades, sempre apoiam a Justiça Eleitoral, especialmente no período eleitoral, oferecendo o suporte logístico necessário para o sucesso do processo democrático”, afirmou o prefeito.

Também foi homenageado o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, que destacou a honra em receber a medalha em nome da equipe da Prefeitura de Rio Branco.

“Esta medalha representa um reconhecimento não só para mim, mas para minha família, os trabalhadores da RBTrans, líderes comunitários e toda a população de Rio Branco”, declarou Clendes.

A parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o TRE-AC evidencia o compromisso mútuo com a transparência, a justiça e o fortalecimento das instituições democráticas. Essa colaboração é fundamental para garantir que os processos eleitorais ocorram com segurança, eficiência e amplo acesso para todos os cidadãos do município.

A Prefeitura de Rio Branco reforça seu compromisso com a democracia e a cidadania, mantendo parcerias sólidas para garantir a transparência e segurança dos processos eleitorais no município.

