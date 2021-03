De acordo com os moradores, apesar dos esforços das forças de segurança, fica quase impossível controlar os imigrantes em razão da grande quantidade de imigrantes com relação ao efetivo policial empregado em Assis Brasil.

Um grupo de imigrantes foi flagrados na tarde de terça-feira, 2, ingerindo bebida alcoólica em frente a uma loja de roupas no município de Assis Brasil (AC). As imagens chamaram atenção de populares que passavam pelo local e registraram as cenas.

Segundo informações repassadas a reportagem os imigrantes fazem parte do grupo que tenta atravessar a Ponte de Integração, na fronteira do Acre, rumo ao Peru. No entanto, devido ao fechamento das fronteiras do lado peruano, estão impedidos de passar.

A maioria deles está abrigada em escolas públicas do município. De acordo com os moradores, apesar dos esforços das forças de segurança, fica quase impossível controlar os imigrantes em razão da grande quantidade de imigrantes com relação ao efetivo policial empregado em Assis Brasil.

