Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) observa que uso do dispositivo pode evitar filas e aglomerações em agências, preservando saúde da população e dos bancários

O pagamento do auxílio emergencial está com algumas novidades que podem evitar filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Todos os beneficiários passaram a receber os R$ 600 pela Poupança Social Digital Caixa. Quem recebeu o auxílio não pode fazer transferências pelo aplicativo Caixa TEM e nem realizar saques até o próximo dia 30. Mas, é possível pagar contas e fazer compras por meio do cartão de débito virtual.

“Nossa recomendação é para que os beneficiários do auxílio utilizem este cartão e todos os meios digitais disponíveis, e a que eles têm acesso, para evitar deslocamentos até as agências”, orienta o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sérgio Takemoto. O dirigente observa que, além do uso do cartão virtual Caixa TEM para compras e pagamento de contas, há uma série de serviços que podem ser resolvidos por telefone, além dos atendimentos agendados. “É preciso evitar as filas que vimos ocorrer por todo o país desde o início da concessão do auxílio emergencial. Aglomerações colocam em risco a saúde dos mais de 60 milhões de beneficiários e também de aproximadamente 50 mil trabalhadores do banco à frente deste atendimento essencial à população”, acrescenta Takemoto, ao lembrar que o pagamento do benefício continua centralizado na Caixa.

COMO USAR — O cartão de débito virtual é emitido gratuitamente pelo aplicativo Caixa TEM. Alguns estados, como é o caso a Bahia, autorizaram o pagamento de conta de energia por meio do cartão virtual.

Diferentes estabelecimentos também já aceitam este tipo de pagamento online: redes de supermercados, lojas de departamentos, farmácias e postos de combustíveis, por exemplo.

Também é possível comprar em lojas físicas. Para isso, a Cielo adaptou um modelo de maquininha para receber o pagamento por meio do cartão de débito virtual Caixa TEM. A operação, segundo a Cielo, é segura.

A cada compra, é preciso gerar um novo código; mas, o número do cartão permanece o mesmo. No ato do pagamento, basta inserir na maquininha o código gerado no aplicativo e finalizar a transação.

Os beneficiários que recebem pela Poupança Social Digital Caixa podem utilizar o cartão de débito virtual para compras em sites e aplicativos que aceitam débito. A utilização, de acordo com a direção da Caixa, é segura e a compra é debitada diretamente da conta.

COMO EMITIR:

— É preciso confirmar se o aplicativo Caixa TEM está atualizado.

— Acesse o aplicativo Caixa TEM e, na tela inicial, selecione a opção “Cartão de Débito Virtual”.

— Selecione a opção “Usar agora meu Cartão de Débito virtual”.

— Digite a senha do Caixa TEM, que foi cadastrada para usar o aplicativo.

— O aplicativo vai mostrar uma imagem com dados do cartão para o beneficiário utilizar na internet: número com 16 dígitos, validade e código de segurança de 3 dígitos. A partir daí, já é possível utilizá-lo.

— Agora, basta informar os dados fornecidos pelo aplicativo nas lojas que aceitam esta forma de transação comercial.

