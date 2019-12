A onça em tamanho real, de 2 metros, exposta no atelier do mecânico Fredson Sarah da Costa, de 38 anos, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, não causa medo como um animal de verdade, mas impressiona. Apaixonado por desenhos, Costa faz esculturas em fibra de vidro como hobby.

No espaço montado na parte de trás de casa, no bairro Telegrafo, é possível encontrar ainda jacarés, cobras, cavalos, leões e até personagens de desenhos animados em tamanhos pequenos.

Para produzir as esculturas, o mecânico diz que usa resina, manta de fibra, tinta e outros materiais. Em peças como as onças de dois metros, Costa revelou que gasta entre R$ 500 a 600 em material.

“Tiro o molde de alguns animais mortos que já achei. Nunca achei uma onça de verdade, mas estive em uma aldeia indígena e tirei o molde do crânio de uma onça que tinha lá. Então, sai em tamanho real e o corpo vou modelando”, explicou.

No atelier do mecânico há entre oito a nove esculturas distribuídas pelo espaço. As peças pequenas saem entre R$ 200 a R$ 400, dependendo do tamanho. Porém, o artista diz que as vendas são poucas e não consegue tirar uma renda das produções.