Recursos de emendas parlamentares vão para reformas, humanização e compra de equipamentos para os hospitais

Oportunidades de negócios e articulações para investimentos marcaram a participação da comitiva do Acre na Conferência das Partes, COP 25, em Madri, Espanha. Investidores do mundo inteiro puderam conhecer e ter acesso a informações sobre a nova política do governo, pautada pelo desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) informou ao secretário estadual da Saúde, Alysson Bestene, na tarde de ontem,11, em Brasília que destinou mais de 16 milhões para fortalecer a saúde acreana. Os recursos serão utilizados para reformas, humanização e compra de equipamentos para os hospitais e também aquisições de vans para os pacientes do TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

De acordo com a parlamentar todos os municípios do Acre serão contemplados. “Destinei recursos para todas as prefeituras de nosso Acre. São mais de 16 milhões de reais. O nosso papel aqui no parlamento é trabalhar para garantir desenvolvimento e uma vida melhor para nossa gente. Enviando recursos para nosso estado e os municípios estamos ajudando diretamente a população acreana. Estamos juntos em defesa da saúde de nosso estado”, ressaltou a senadora.

O secretário estadual da Saúde, Alysson Bestene, que estava acompanhado da secretária adjunta de Atenção, Dr. Paula Mariano, agradeceu a senadora e destacou apoio incansável da senadora Mailza Gomes em ajudar os municípios e o governo de Gladson Cameli.

Comentários