Atacante tem lesão confirmada e desfalca Flamengo contra o Fluminense

Jogador precisou sair de campo contra o Bahia

O Flamengo divulgou que o atacante Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito. Com isso, o atleta não estará disponível para o clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

Técnico exaltou vitória do Flamengo contra o Bahia e reclamou do calendário, como por exemplo o tempo de descanso para o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira (20), Tite fez uma reclamação pública direcionada a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta do curto espaço de descanso entre os jogos. O Rubro-Negro fez três partidas em um período de sete dias pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Everton Cebolinha, o Flamengo conta com Igor Jesus e Carlinhos ocupando vagas no Departamento Médico. Recentemente, o clube também não pôde contar com Ayrton Lucas e Allan devido a problemas musculares.

O clube não deu prazo de retorno do atacante, que vem sendo uma das principais peças da equipe em 2024. Além do camisa 11, Tite não conta com Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Pulgar, que servem seus países na Copa América.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários