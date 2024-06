Paratleta Wendell Barbosa recebe homenagem em Brasília

Joaquin Assaf (Fisiocore/Miragina) bateu os recordes dos 100 metros livres com 53″75, nos 100 costas com 1:02:42 e os do 50 livres com 24”31 neste sábado, 22, na piscina da AABB, durante a disputa da 2ª etapa do Campeonato Estadual de Natação e foi o destaque da competição.

“Venho trabalhando muito forte dentro e fora da piscina para conquistar as marcas. Uma das minhas metas é a disputa do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, e por isso preciso seguir evoluindo”, comentou o nadador da AABB.

Luiz Antônio quebra recordes

Luiz Antônio Jerônimo também foi destaque na 2ª etapa do Campeonato Estadual. O garoto da AABB quebrou os recordes dos 50 e 100 peito, dos 100 livres e dos 100 medley.

“Os tempos do Luiz o colocam como o melhor atleta do Brasil nos 50 e 100 peito e o terceiro melhor nos 100 medley. Tivemos uma etapa para ser comemorada”, declarou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

AABB vence etapa

A equipe da AABB venceu a etapa com 2.694 pontos. A Tubarão ficou em segundo com 900 pontos e o time da Movimento Academia terminou em terceiro com 541 pontos.

