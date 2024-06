Podemos de Ney Amorim oficializa apoio à reeleição de Tião Bocalom

Na noite desta sexta-feira (21) o Podemos oficializou apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL). O encontro que selou a aliança contou com as presenças do próprio Bocalom, do pré-candidato a vice, Alysson Bestene (PP) e do presidente do Podemos e anfitrião da reunião, o secretário-adjunto de Esportes, Ney Amorim.

“É com muita alegria que anuncio o apoio do partido Podemos à nossa pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco! Tivemos uma conversa bastante produtiva e construtiva, onde nossos pensamentos e valores convergiram, e tenho certeza que será uma aliança onde irá agregar muito em nosso projeto, a qual o nosso maior foco é o bem estar da nossa querida população. Muito obrigado querido Ney Amorim, presidente do partido em nosso estado, e a todos pelo carinho e recepção”, disse Bocalom.

