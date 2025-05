Inflação em Rio Branco sobe para 0,55% em abril, puxada por transportes e saúde

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Rio Branco subiu 0,55% em abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é superior à registrada em março, que havia sido de 0,27%.

O principal impacto no índice da capital acreana veio do grupo Transportes, com alta de 1,01%, seguido de Saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,10%. Apesar do peso no orçamento das famílias, o grupo alimentação e bebidas tiveram variação praticamente estável, de apenas 0,01%, e exerceu influência menor no resultado geral.

Também apresentaram variações positivas em abril os grupos comunicação, com alta de 1,05%, vestuário (0,95%), artigos de residência (0,31%), dabitação (0,21%), despesas pessoais (0,15%) e educação, que subiu 0,04%.

No cenário nacional, a inflação ficou em 0,43%, abaixo dos 0,56% registrados em março. Alimentação e bebidas (0,82%) teve o maior impacto no índice do país, contribuindo com 0,18 ponto percentual (p.p.), seguido por Saúde e cuidados pessoais (1,18%), com impacto de 0,16 p.p. Já Transportes foi o único grupo a apresentar queda (-0,38%), com influência de -0,08 p.p.

O IPCA acumula alta de 2,48% no ano e 5,53% em 12 meses até abril, frente aos 5,48% registrados até março. Em abril de 2024, a variação havia sido de 0,38%.

