No quadro Liberdade de Opinião desta quinta-feira (8), Alexandre Garcia comentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que, durante evento em Chapecó (SC), descartou a possibilidade de um lockdown nacional e criticou a prorrogação de medidas restritivas pelo país.

“Ouvi o discurso do presidente ontem à noite e achei que foi um dos melhores que ele já fez. Ele fala de 2022 porque, provavelmente, é o que está atrapalhando esse combate à pandemia”, disse Garcia. “A tentativa de tirar o presidente é uma tentativa de arrasar o país para que, quando chegar 2022, o ano eleitoral, o Brasil esteja pagando o preço do caos implantado pelo fechamento de empresas, emprego, economia lá embaixo”, completou.

“Vamos abstrair as eleições do ano que vem e tratar essa doença com a atenção que requer, além das doenças cardiorespiratórias e câncer também. Por que não olhamos para essa doenças também? O vírus vai ficar e teremos outras ondas. Se desse certo lockdown, já teríamos resolvido a situação”, completou o jornalista.