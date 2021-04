“Quem estiver fazendo coisa errada se prepare que a caneta vai vir”, diz Gladson sobre auditoria na Educação

“Quem estiver fazendo coisa errada se prepare que a caneta vai vir”

Notícias da Hora

Em solenidade no Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o governador Gladson Cameli (PP) falou a respeito da auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado junto à Secretaria de Estado de Educação. Ele citou que não vai tolerar atos de corrupção no governo. Se comprovada as ilegalidades, Cameli vai exonerar os transgressões da lei.

_____________________

“Eu não tenho problema quando há indícios. Quando há indícios, não quer dizer que seja verdadeiro. Se eu sou a favor da transparência. Quem estiver fazendo coisa errada se prepare que a caneta vai vir”, disse o governador acreano.

_____________________

Quanto à lentidão no processo de vacinação contra a covid-19, ele cobrou as prefeituras agilidade. “Por que que não vacina? Tem dia que não tem vacinação. Qual é o conforto pra ficar de braços cruzados e não vacinar?”, questiona.

Comentários