Levantamento com base nos boletins da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) revela um aumento significativo no número de pessoas mais jovens morrendo por Covid-19 no Acre, ante o que aconteceu em 2020, quando os mais idosos eram os mais atingidos pela pandemia. O Acre completou hoje, dia 17, um ano de enfrentamento à pandemia.

Em todos os estados do país, profissionais de saúde têm registrado aumento no número de jovens internados por contaminação pelo coronavírus, e no Acre a coisa não é diferente.

O jornal OPINIÃO, localizado na Capital do Acre, analisou os boletins da Sesacre, expedidos entre os dias 1º de janeiro e esta quarta-feira, 17 de março, contabilizando que neste período ao menos 54 mortes pela Covid-19 foram de pessoas com idades entre um e 49 anos, muitos sem quaisquer comorbidades – doença ou condição fisiológica que agrava o estado de saúde para quem é contaminado pelo vírus.

Oficialmente, o Acre não registrou contaminações pela variante do Amazonas – que tem potencial disseminador muito maior que o vírus original, por ser uma mutação – mas testemunhou um policial civil do grupo de elite da instituição, de 48 anos, morrer em apenas três dias desde que passou a sentir os sintomas, sem ter tido a chance de se internar, em janeiro último.

Os dados analisados pela reportagem mostram ainda que, não só os acreanos mais jovens internados nas UTIs estão morrendo, como também esses óbitos estão em progressão, aumentando dia a dia. Nestes primeiros dias de março já são 24 casos de mortes de pessoas com idades até os 48 anos, ante apenas 11 óbitos registrados em janeiro, um aumento de 45,8%.

“A displicência em seguir os protocolos de isolamento e o uso de máscaras pode ainda estar influenciando nesta direção. Mas o fato é que a Covid-19 deve ser motivo de preocupação e prevenção para todas as pessoas, de todas as idades”, analisa a gerente da UPA do Segundo Distrito, Dora Vitorino.

Diante do aumento absurdo de novos casos de contaminação e com o sistema de saúde praticamente em colapso, o Governo do Estado do Acre, por meio da Sesacre, decidiu nesta quarta-feira, 17, por reabrir a unidade para atender apenas pacientes com Covid-19.

Em janeiro, 11 mortes, incluindo um bebê de 1 ano, no dia 13, foram divulgadas nos dias 2, 4, 6, 7, 13, 21, 23, 26, 27 e no dia 30.

Também no dia 13 do mês seguinte, uma jovem de 19 anos moradora de Assis Brasil viria a morrer no Hospital de Campanha de Rio Branco. Neste mês de fevereiro, foram 20 óbitos de pessoas entre 19 e 47 anos. O maior pico aconteceu no dia 18 quando 4 mortes, sendo três homens de idades entre 43 e 46 anos e uma mulher de 44 anos.

Em março, até o dia 16, já são 24 pessoas falecidas pela Covid-19, com idades entre 18 e 47. No último dia 13, mais um jovem, dessa vez de 18 anos, morador de Marechal Thaumaturgo, no Vale do Juruá, perdeu a vida para o novo coronavírus quando estava internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Neste mesmo dia, o estado também registrou em Rio Branco a morte de mais dois homens, um de 31 e outro de 48 anos.