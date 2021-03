Em intensificação dos trabalhos no Aeroporto de Rio Branco, Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira dois sujeitos que transportavam mais de 36 (trinta e seis) quilos de cocaína. Não foi informado o destino da dupla, mas, acredita-se que a região Sul possa ser a parada final.

Na ocasião, diversos agentes realizavam a triagem e averiguação de bagagens, momento em que foi identificada a droga escondida. Os sujeitos responderão por Tráfico de drogas interestadual, cuja pena pode ultrapassar 15 anos de prisão.

Os nomes não foram dos acusados não foram divulgados, afim de não atrapalhar os de investigação da PF, com intuito de desbaratar a quadrilha que vem atuando no Acre e outras regiões do Brasil.

Somente de janeiro a março deste ano, sete prisões já foram realizadas pela Polícia Federal no aeroporto de Rio Branco, fruto do grande reforço de fiscalização policial e investigações envolvendo os pontos de saída de drogas pela via aérea e terrestre.

Em menos de três meses, a Polícia Federal já se apreendeu aproximadamente 50 quilos de cocaína, cujo valor final pode chegar a R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

