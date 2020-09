Maria Auxiliadora foi assassinada com uma bala perdida no conjunto habitacional Cidade do Povo. Dois adolescentes ficaram feridos com tiros em um dos braços e pernas. A suspeita, segundo a polícia na época, é que os alvos eram os adolescentes e não a mulher. Os menores foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

José Ribamar Souza foi julgado por júri popular no último dia 11, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco. Os jurados acataram a tese do Ministério Público do Acre (MP-AC) de que a morte de Maria Auxiliadora teve motivo torpe e com recursos que dificultaram a defesa da vítima.