De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, junto com o Mato Grosso, o Acre é o Estado com maior crescimento relativo no número de mulheres eleitas prefeitas em 2020, no comparativo com 2016.

No estado do Acre, o aumento foi de 50,1%. Já no Mato Grosso, o crescimento foi de 40%.

Na Câmara de Vereadores de Rio Branco, em comparação com as eleições de 2016 foram eleitas quatro mulheres a menos do que 2016, quando seis vereadoras foram eleitas. Em 2020, só duas mulheres foram eleitas para a CMRB.

Já na Câmara de Vereadores de Brasiléia, na regional do alto acre, em comparação com as eleições de 2016 não foram eleitas mulheres, só homens foram eleitos para representar os munícipes Brasileenses.

No último pleito de 2020, três mulheres foram eleitas para a CMVB.

No entanto, o Acre se destaca com aumento de 21,6% no número de mulheres vereadoras nas últimas eleições.

O aumento da representatividade feminina é comemorado pelo MMFDH, responsável pela campanha + Mais Mulheres na Política. “O movimento incentivou os eleitores a elegerem pelo menos uma mulher em cada município durante as Eleições de 2020”, diz o MMFDH.

