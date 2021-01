Um ano após suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia da Covid-19, os mais de 160 mil alunos da rede pública estadual devem voltar às salas de aulas no mês de março para conclusão do ano letivo de 2020.

Após recesso, aulas retornam em fevereiro com ensino remoto ainda e em março secretaria pretende concluir ano letivo de 2020, com ensino presencial. Em abril, escolas têm recesso para matrículas e rematrículas dos alunos e ano letivo de 2021 inicia com aulas presenciais em maio.

As aulas presenciais na rede pública estão suspensas desde o dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas.

Em meio à pandemia, os alunos da rede pública estadual concluíram em 2020 os 1°, 2° e 3° bimestres, por meio do ensino remoto. Agora, eles e os professores estão em recesso.

Conforme o cronograma, no início de fevereiro deste ano as aulas vão voltar ainda de forma remota para os últimos ajustes e em março, ainda para a conclusão do 4° bimestre do ano letivo de 2020, os alunos voltam a ter aulas presenciais.

Nesse primeiro momento, segundo o secretário, as aulas vão ocorrer de forma “hibrida”, ou seja, tanto com ensino presencial como remoto. As salas vão ser divididas por lista de chamadas, para evitar aglomeração e garantir o distanciamento sociais.

O novo cronograma foi divulgado no dia em que o Acre registra 42.117 casos de Covid-19 e 806 mortes causadas pela doença. Pacientes que receberam alta são 33.869 e 126 seguem internados.

Ano letivo de 2021

No mês de abril, as escolas voltam a ter recesso, agora para que sejam realizadas as matrículas e rematrículas dos estudantes. Ainda de acordo com o cronograma, no mês de maio é iniciado o ano letivo de 2021, com aulas presenciais.

O secretário informou ainda que a previsão é que a conclusão do ano letivo de 2021 ocorra em dezembro, ainda com sistema de 800 horas/aula no lugar de 200 dias letivos, o que foi flexibilizado por conta da pandemia.

“Desde o final do ano passado que demos início à preparação do reinício das atividades em nossas escolas. E esse planejamento visa, sobretudo, a conclusão do ano letivo de 2020. A partir de março, os alunos terão momentos presenciais em nossas escolas e, ao mesmo tempo, realizarão em suas casas as atividades à distância que são propostas pelas nossas escolas, professores e secretaria. E, a partir do dia 2 de maio, iniciaremos, se Deus quiser, com segurança e com pé direito, o ano letivo de 2021”, afirmou.

O secretário informou ainda que o cronograma vale tanto para as escolas que ficam nas cidades como para as da zona rural, que são cerca de 380, e as escolas indígenas, que são 149.

“Estaremos realizando o trabalho da melhor forma possível, porque o que nós não podemos é trazer prejuízos para nossos alunos, o aluno em nenhum momento pode ser o prejudicado. E a secretaria de Educação tem essa missão de atender os alunos e ao mesmo tempo fazendo um trabalho para que nossos docentes também possam desenvolver seus trabalhos. Nosso objetivo é concluir o ano letivo no final do ano 2021.”

Aulas presenciais suspensas

Inicialmente, a SEE planejava retomar com as aulas presenciais em setembro do ano passado e estender o calendário até fevereiro de 2021. Para isso, a gestão divulgou enquetes para ouvir os professores, alunos, pais e responsáveis sobre o possível retorno.

No início de agosto de 2020, a secretaria decidiu adiar para este ano a volta das aulas presencias no estado. Porém, no dia 6 de novembro, o governo do Acre publicou um decreto autorizando o retorno das aulas presenciais em instituições públicas e privadas de ensino do estado a partir do dia 16 de novembro, obedecendo uma série de regras.

Após oito meses, pelo menos 16 escolas particulares na capital acreana retornaram ao ensino presencial nos dias 16 e 17 de novembro de 2020. A retomada foi opcional para as instituições e unidades de ensino e será dividida em três fases.

Mesmo com o decreto, a Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme) decidiu que vai continuar com as aulas remotas até o ano que vem. A pasta divulgou uma nota, destacando que o ensino remoto foi escolhido para dar continuidade ao ano letivo de 2020.

No último dia 3 de dezembro, os gestores públicos passaram por uma capacitação sobre a retomada segura das atividades presenciais nas escolas do estado em meio à pandemia da Covid-19.

Fases para retomada das aulas presenciais