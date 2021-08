Acre deve emitir decreto para proibir quem não se imunizou da Covid de embarcar em avião

Deve ser emitido, nos próximos dias, um decreto governamental que visa exigir que os viajantes apresentem teste negativo de Covid-19 ou comprovem vacinação completa contra a doença antes de embarcarem em voos para fora do estado. A declaração foi dada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) durante agenda em Cruzeiro do Sul.

“Quem não tomar a vacina não vai mais poder entrar dentro de um avião, vou soltar um decreto”, declarou Cameli sem especificar uma data.

O objetivo é evitar que pessoas que não se imunizaram contra a Covid-19 não possam entrar em aviões para realizar viagens, seja pessoal ou a negócios. O segundo interesse do governo com a medida drástica é fazer com que a população, que reluta em realizar o ciclo de imunização, possa buscar uma unidade de saúde e tomar seu imunizante.

O Acre recebeu, até o momento, do Ministério da Saúde 730.563, sendo 586.353 vacinas aplicadas. Desse montante, 420.237 tomaram a primeira dose e 155.226 a segunda. Outros 10.890 tomaram a dose única da Janssen.