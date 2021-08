Rio Acre registra pior nível dos últimos anos e preocupa autoridades no Estado

O principal rio que abastece várias cidades do Estado do Acre, principalmente a capital, Rio Branco, vem marcando baixa neste ano de 2021 e já está preocupando gestores em ralação ao abastecimento.

Além do abastecimento, o clima seco e a fumaça que assola o Acre vindo de outros estado e países vizinhos, já é reincidente por muitos anos neste período de estiagem, conhecido como o verão amazônico, já registrando uma crise hídrica na Capital que tem mais da metade dos habitantes do Estado.

As cidades de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, que compões a regional do Alto Acre, recebem o abastecimento de água captadas no Rio Acre, mas, com o nível muito abaixo, já preocupa nas estações de captações.

Neste domingo, na cidade de Epitaciolândia, onde existe um centro de monitoramento da Agência Nacional de Águas – ANA, registrou nível de apenas 122cm. Não se tem registro de chuvas para os próximos dias.

Em Assis Brasil, o nível cai para 120cm e em alguns pontos como foi registrado da ponte que liga o Brasil ao lado peruano, os ribeirinhos já encontram dificuldades de navegar em suas canoas, para poderem chegar em suas colônias.

Por parte dos bombeiros, existem uma preocupação em dobro, além do baixo efetivo nos quarteis de Epitaciolândia e Xapuri, o clima seco é considerado um ‘barril de pólvora’, uma vez que muitos moradores teimam em fazer queimadas, colocando em risco todos que estão em sua volta.