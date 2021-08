Atualização: Acidente automobilístico na BR 317 registra um óbito e três feridos neste domingo, 15

As informações estão chegando aos poucos, mas dão conta do acidente com carro registrou uma morte e três feridos no início da noite deste domingo, dia 15. Uma equipe de socorristas do SAMU que chegou no hospital Raimundo Chaar em Braisléia, e do Corpo de Bombeiro do 5º Batalhão do Alto Acre se deslocaram para o local do acidente.

O local do acidente foi no km 60 da BR 317 (Estrada do Pacífico), sentido Brasiléia/Assis Brasil. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados e contam nas redes socais que, os jovens teriam ido ajudar na construção de uma pista de motocross nas proximidades.

O carro de pequeno porte perdeu o controle e caiu em um barraco, capotando por diversas vezes. Os dados sobre o acidente e identificação ainda não foram disponibilizados.

Foi informado que todos os envolvidos já se encontram no hospital em Brasiléia. Foi apurado também, a regional do Alto Acre ainda está sem o veículo de resgate de corpos, e possivelmente terão que esperar os funcionários do IML da Capital, distante cerca de 242km do local do acidente.

Mais informações a qualquer momento.