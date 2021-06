WhatsApp vai ampliar ‘sumiço de conversa’ e permitir conta em vários aparelhos

Juliana Elias, do CNN

O WhatsApp está preparando uma fornada de novas ferramentas para seu aplicativo de conversas. Entre elas, está a possibilidade de o usuário optar por que suas conversas e arquivos desapareçam tão logo sejam postadas e visualizadas, de maneira que não precise ter tudo gravado nem na memória de seu celular e nem na sua própria, pessoal.

Outra funcionalidade será a possibilidade de acessar a conta do aplicativo em até quatro aparelhos diferentes, incluindo o iPad.

Ao menos é o que garante o site WABetaInfo, especializado só em notícias sobre WhatsApp e famoso por adiantar diversas mudanças promovidas pelo aplicativo de conversas do Facebook antes de terem sido oficialmente anunciadas. E mais: o portal garante que as informações foram dadas pelo próprio Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, e por Will Cathcart, presidente do WhatsApp.

De acordo com o WABetaInfo, que postou as imagens da conversa realizada pelo WhatsApp, foram os dois executivos que procuraram o portal para dar a notícia.

‘Modo sumiço’ e ‘veja só uma vez’

De acordo com as informações escritas por Zuckerberg na conversa, o WhatsApp já está desenvolvendo duas novas opções para serem acrescentadas nas configurações do aplicativo: uma é uma ampliação do “modo de desaparecimento” (“disappearing mode”), já disponível de maneira limitada desde o ano passado, e, a outra, ele chama de “ver uma vez” (“view once”).

A primeira permite optar que as conversas sejam temporárias, ou seja, desapareçam do celular depois de um tempo. A opção de mensagens temporárias já foi disponibilizada no aplicativo em novembro: ao ativá-la, o usuário faz com que as mensagens enviadas desapareçam depois de sete dias do envio.

Na versão atual, porém, ela só pode ser habilitada individualmente para cada conversa ou cada grupo. De acordo com Zuckeberg, isso será expandido para que todas as conversas do aplicativo possam ser transformadas em transitórias de uma vez, caso o usuário queira.

Já a opção “veja uma vez” servirá para marcar arquivos e conteúdos enviados. Uma vez ativada a opção, o conteúdo será apagado do celular depois que o destinatário visualizá-lo.

“Nós já lançamos a funcionalidade que permite fazer as mensagens desaparecerem em qualquer conversa. Estamos prestes a lançar o “modo de desaparecimento”, que ativa o desaparecimento das mensagens em todas as suas conversas, de maneira que sua experiência no WhatsApp basicamente se torne efêmera”, escreveu Zuckerberg ao WABetaInfo. “Tudo isso torna as mensagens do WhatsApp ainda mais privadas e seguras”, acrescentou.

Até quatro dispositivos

Zuckerberg também informou que o aplicativo está trabalhando para permitir o acesso à conta do WhatsApp em até quatro aparelhos diferentes, incluindo uma versão do app que será desenvolvida especialmente para o iPad.

“Tem sido um grande desafio técnico fazer com que todas as suas mensagens e conteúdo sincronizem corretamente entre os dispositivos, mesmo quando a bateria do telefone acaba, mas resolvemos isso e estamos ansiosos para lançá-lo em breve!”, escreveu o fundador do Facebook.

De acordo com os executivos, as funcionalidades devem estar disponíveis em versão beta “em até um ou dois meses”.