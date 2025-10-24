Cotidiano
Waleska Sousa perde para Sandra Lavado por decisão dividida no FFC 97
Waleska Sousa foi derrotada pela peruana Sandra Lavado por decisão dividida dos juízes nessa quinta, 23, em Santiago de Surco, no Peru, em um duelo válido pelo FFC 97. A acreana fez uma luta muito equilibrada e mostrou evolução em um confronto duríssimo.
“O resultado poderia ter sido diferente, mas não adianta ficar lamentando. Agora é retornar ao Brasil e voltar aos treinamentos mirando os próximos desafios. O desempenho na luta certamente vai me trazer outros combates e isso é importante”, declarou Waleska Sousa.
Agradeceu aos patrocinadores
Waleska Sousa fez questão de agradecer aos patrocinadores depois de mais uma grande luta: Miragina, Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Daniel Coach, Teacher Joe, Cissa, Kimonos Honra, Toff, Bruno Psicólogo, Dr. Luiz Pablos, Jean Nutri, War Garden, Nikkyo Rash, Diego Bala e Oliveira Store.
PSG e Esporte, Saúde e Lazer avançam em jogos equilibrados
Em partidas bem equilibradas, PSG e Esporte, Saúde e Lazer conquistaram nesta quinta, 23, no Florestinha, as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.
O PSG bateu o Grêmio Xapuriense por 2 a 1 e o Esporte, Saúde e Lazer derrotou o Vila Acre por 3 a 2.
Partida isolada
Acre Esporte e Flamenguinho fazem um confronto isolado, a partir das 15h30, no Florestinha, e quem vencer conquista uma vaga nas quartas do Sub-15.
Dois jogos marcam o início da 2ª fase do Campeonato Estadual
Duas partidas marcam nesta sexta, 24, a partir das 16 horas, no Tonicão, a abertura da segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17. Rio Branco e Sena Madureira disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o São Francisco enfrenta o Vasco.
Duelos sem vantagem
As equipes entram para os jogos eliminatórios sem vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
Primeiras partidas
O estádio Antônio Aquino (Tonicão) recebe as primeiras partidas após a troca do gramado. Esse será o primeiro teste para avaliar a qualidade do trabalho.
Fox Milan e GW Esporte vencem na Copa Acre Soçaite
As equipes do Fox Milan e do GW Esporte conquistaram vitórias importantes nessa quinta, 24, na quadra da Getúlio Vargas, pela segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.
O Fox Milan venceu o Estação Vip por 4 a 1 e o GW Esporte bateu o Banglop por 7 a 1.
“Teremos mais dois jogos pela segunda fase e na sequência vamos iniciar a fase de grupos da competição. Vamos ter jogos ainda mais decisivos para definir quem fica com título”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7(FAF7S), Wellington Cabeça.
