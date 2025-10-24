Waleska Sousa perde para Sandra Lavado por decisão dividida no FFC 97

Waleska Sousa foi derrotada pela peruana Sandra Lavado por decisão dividida dos juízes nessa quinta, 23, em Santiago de Surco, no Peru, em um duelo válido pelo FFC 97. A acreana fez uma luta muito equilibrada e mostrou evolução em um confronto duríssimo.

“O resultado poderia ter sido diferente, mas não adianta ficar lamentando. Agora é retornar ao Brasil e voltar aos treinamentos mirando os próximos desafios. O desempenho na luta certamente vai me trazer outros combates e isso é importante”, declarou Waleska Sousa.

Agradeceu aos patrocinadores

Waleska Sousa fez questão de agradecer aos patrocinadores depois de mais uma grande luta: Miragina, Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Daniel Coach, Teacher Joe, Cissa, Kimonos Honra, Toff, Bruno Psicólogo, Dr. Luiz Pablos, Jean Nutri, War Garden, Nikkyo Rash, Diego Bala e Oliveira Store.

Relacionado

Comentários